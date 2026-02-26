El exsecretario general de UGT sostiene que la salida del rey emérito nunca debió producirse

Iñaki Anasagasti, ex-portavoz del PNV: "No me creo que el rey Juan Carlos salvara a España el 23F"

El papel del rey Juan Carlos I en el 23F ha sido durante años ampliamente cuestionado por ciertos sectores. Pero tras la desclasificación de los documentos relativos al 23F, Juan Carlos I sale bastante bien parado, ya que entre todo ese material nada desbarata el relato oficial.

'En boca de todos' ha hablado en directo con Cándido Méndez, exsecretario general de UGT y testigo del 23F, quien opina sobre si Juan Carlos I debe volver a España: “No es que tenga que volver, es que nunca tuvo que haberse ido. Ha pagado un precio por todo aquello que ha sabido el pueblo español y creo honestamente que esta monarquía no debe repetir lo que ha ocurrido en la otra expresión de la monarquía borbónica”.

Cándido Méndez: "Pudo ser él quien tomara esa decisión de irse"

Además, habla sobre el hecho de que, siendo de izquierdas, opine que el rey deba volver y que haya gente que no lo entienda: “Soy de una generación para la cual la discusión, a mi juicio, era más fundamental. La discusión no era monarquía o república, era dictadura o democracia. Yo soy un demócrata de la Constitución del 78”.

Sobre quién pudo forzar la salida de Juan Carlos I, comenta: “No lo sé, incluso pudo ser él quien tomara esa decisión de irse. Hay veces que la presión personal es tan fuerte que quieres poner tierra por medio, podría haber ocurrido eso también. Pero lo importante es que pudiera volver. Nunca he tenido claro que tuviera que haberse ido”.