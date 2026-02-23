Las incógnitas del 23F: cuántas veces se han desclasificado secretos en 58 años

Lidia Camón Agencia EFE 23 FEB 2026 - 17:13h.

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el Consejo de Ministros desclasificará mañana los documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23F. A partir de ese momento, se podrán consultar en la web de Moncloa.

La decisión se enmarca en una política más amplia de transparencia iniciada con el proyecto de Ley de Información Clasificada aprobado el 22 de julio de 2025, que sustituye a la antigua Ley de Secretos Oficiales del franquismo de 1968.

La nueva norma establece plazos automáticos de desclasificación —entre 4 y 45 años según el nivel de secreto— y prohíbe clasificar información sobre violaciones graves de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.

La desclasificación de los documentos secretos del golpe de Estado del 23F se adelantará a la prometida ley de información clasificada aprobada por el Gobierno el 22 de julio y que prevé el levantamiento de los archivos oficiales que están bajo llave desde hace 45 años o más.

Durante su intervención el pasado 20 de noviembre en el acto de presentación de la serie 'Anatomía de un instante', sobre los hechos del 23F, Sánchez reconoció que no estaba siendo "sencillo" conformar la mayoría parlamentaria necesaria para sacar adelante la ley. La nueva norma prevé sacar a la luz los documentos reservados del franquismo y la Transición al permitir el acceso automático a información clasificada cuando transcurran unos determinados plazos.

Establece cuatro categorías de información clasificada –'alto secreto', 'secreto', 'confidencial' y 'restringido'– y a cada una de ellas se le asigna gradualmente un límite temporal de clasificación teniendo en cuenta el riesgo de revelación no autorizada o su uso indebido.

El tiempo máximo de clasificación se prevé de 45 años prorrogables de forma motivada otros 15 años. De esta manera, los documentos reservados anteriores a 1981 serán desclasificados, lo que incluye aquellos relacionados con la dictadura y la Transición.

La competencia para clasificar y desclasificar información corresponde en exclusiva del Consejo de Ministros —a propuesta del presidente del Gobierno o de los ministros— en el caso de 'alto secreto' y 'secreto' y de un número "tasado y reducido" de autoridades en las categorías de 'confidencial' y 'restringido'.

La ley introduce un régimen sancionador administrativo para quien desvele información clasificada, con multas que van desde los 30.000 euros en los supuestos menos graves a los 2,5 millones de euros en los más graves. Esta norma se enmarca dentro del Plan de Acción por la Democracia impulsado en septiembre de 2024 por el Gobierno

Los papeles del 23F

La sentencia que condenó en 1982 a treinta personas por el intento de golpe de Estado del 23F cerró el capítulo judicial, pero no despejó muchas incógnitas en torno a una operación que hizo tambalearse a la joven democracia española. ¿Qué papel tuvo el rey? ¿Quién era el 'elefante blanco'? ¿qué sabían los servicios secretos?

A la espera de conocer los archivos que desclasifica el Gobierno, desde hace años investigadores y partidos piden que se publiquen las grabaciones de las llamadas telefónicas mantenidas el 23 y el 24 de febrero de 1981 desde el Congreso con el exterior y desde el Palacio de la Zarzuela, así como las reuniones que mantuvieron en torno a esas fechas el rey Juan Carlos I, el entonces presidente del Gobierno, Alfonso Suárez, o el general Alfonso Armada.

Estas son algunas de las incógnitas que siguen sin respuesta

¿Qué papel tuvo el rey?

En los libros de historia se consigna como decisiva la intervención del rey Juan Carlos I aquel 23F, con un discurso televisado en el que informaba de que había ordenado a las autoridades civiles y militares tomar las medidas necesarias para mantener el orden constitucional.

Las llamadas que realizó ese día siguen siendo secretas. Y se desconocen los encuentros y conversaciones que en aquella época pudo mantener con el general Armada, uno de los condenados por la intentona. Armada estuvo aquella noche en el Congreso, junto al jefe de la Guardia Civil, Aramburu Topete, hablando con el golpista Antonio Tejero.

El general había sido su instructor militar cuando era príncipe y, tras su proclamación como monarca en 1975, fue nombrado secretario general de la Casa del Rey, cargo que ocupó hasta 1977. En sus memorias, el rey emérito reconoce que la participación de Armada en el golpe fue algo "muy doloroso" en el plano personal.

¿Existió la 'Operación Armada'?

Numerosos libros e investigaciones han indagado en la presunta 'Operación Armada', destinada a apartar a Adolfo Suárez del Ejecutivo y sustituirle por un Gobierno de concentración presidido por el general Alfonso Armada.

Según diversas investigaciones, Armada intentó sin éxito conseguir el beneplácito del rey la tarde de la asonada.

¿Quién era el 'elefante blanco'?

Sigue sin saberse quién era el 'elefante blanco', la autoridad competente "militar, por supuesto" que los golpistas esperaron durante las horas en las que tomaron el Congreso para que tomara el mando del golpe, pero que por algún motivo nunca apareció.

Las especulaciones han sido muchas, desde el general Armada y el general Milans del Bosch, que sacó los tanques a la calle en Valencia, o hasta el propio rey para los más críticos con la actitud del monarca.

¿Qué sabía Sabino Fernández Campo?

Era entonces secretario general de la Casa del Rey y fue el encargado de dirigir los movimientos del jefe del Estado aquellas horas y coordinar sus llamadas a los distintos mandos militares.

"Ni está ni se le espera", respondió al jefe de la División Acorazada Brunete cuando este le preguntó si Armada se encontraba en Zarzuela. El general había intentando sin éxito ir a Zarzuela.

¿Había una trama civil apoyando el golpe?

Sólo un civil fue condenado por el 23F. Fue Juan García Carrés, uno de los dirigentes de los sindicatos verticales del régimen franquista, pero nunca se investigó ninguna trama civil.

Según reveló en una entrevista con EFE Alfonso Guerra, el teniente coronel Antonio Tejero llamó desde el Congreso a García Carrés y la conversación fue grabada.

En el sumario del juicio, según el libro '23F. La farsa', del periodista Carlos Fonseca, no constan los pinchazos telefónicos en las siete primeras horas del golpe. La primera intervención telefónica quedó registrada pasada la 1:15 de la madrugada, una vez que el rey había desarticulado el golpe con su mensaje en televisión.

¿Cuál fue el papel del recién creado CESID?

Persisten muchas dudas sobre la labor de los servicios secretos y sobre su nivel de conocimiento de los preparativos del golpe.

El comandante José Luis Cortina, que era jefe de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales del CESID, fue encarcelado por su presunta participación en la asonada al haber mantenido diversos contactos con Tejero antes de la toma del Congreso y la Fiscalía pidió para el 12 años de prisión, pero finalmente fue absuelto.

En 58 años, España ha desclasificado papeles secretos en solo once ocasiones, la primera vez en 1997 sobre los GAL y la última en 2024 sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils. Abarcan desde casos judiciales de espionaje político hasta documentos de relevancia histórica vinculados a los GAL, el 11M y la represión en Chile y Argentina, entre otros.

A continuación, los papeles a los que se ha levantado el secreto en los últimos 58 años.

Los papeles del CESID

La primera vez fue el 18 abril de 1997, bajo la presidencia de José María Aznar, después de que el Tribunal Supremo reclamara trece documentos relacionados con la actividad de los GAL en su guerra sucia contra ETA.

Los llamados "papeles del CESID" habían sido sustraídos por el excoronel Juan Alberto Perote, exjefe de la Agrupación Operativa del CESID (el antecedente directo del Centro Nacional de Inteligencia), y fueron incorporados a los sumarios de los casos Lasa y Zabala, Oñaederra y Lucía Urigoitia. El Ejecutivo no solo acató la orden del Supremo, sino que aprobó la desclasificación de todos los papeles sobre la "guerra sucia" contra ETA.

Los atentados del 11M

- El Gobierno volvió a desclasificar documentos el 18 de marzo de 2004, cuatro días después de las elecciones generales. Esta vez fueron dos informes del CNI sobre los atentados del 11 de marzo en Madrid.

- El 2 de julio de 2004, el Consejo de Ministros desclasificó o permitió el acceso al contenido de casi todos los documentos reclamados por la Comisión de Investigación sobre los atentados del 11M, salvo seis del CNI sobre su propio funcionamiento y servicios secretos extranjeros.

- El 16 de septiembre de 2005 el Ejecutivo acordó de nuevo una desclasificación de informes secretos para remitir al juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, los documentos relacionados con los atentados del 11M y con el posterior suicidio de supuestos terroristas el 3 de abril de 2004 en Leganés (Madrid) que obraban en poder del Ministerio del Interior y del CNI.

Los vuelos de la CIA

El 9 de febrero de 2007 se aprobó la desclasificación de los documentos del CNI solicitados por el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, sobre los vuelos de aviones de la CIA en territorio español con presuntos terroristas detenidos.

El accidente de helicóptero en Afganistán

El 20 de marzo de 2009 se levantó el secreto a la documentación del accidente del helicóptero Cougar en el que murieron 17 militares españoles en Herat (Afganistán) en 2005.

Los desaparecidos en la dictadura argentina

El 16 de diciembre de 2011 el Gobierno desclasificó documentos archivados en la Embajada y Consulados de España en Argentina sobre varios cientos de españoles desaparecidos en 1970-1980, durante la dictadura militar, así como los expedientes de las denuncias de españoles o sus descendientes por desapariciones forzadas, a petición de la Audiencia Nacional.

La Operación Kitchen

El 7 de diciembre de 2018 se ordenó desclasificar documentación sobre la Operación Kitchen, supuestamente diseñada por el Ministerio del Interior en 2013 para sustraer documentos al extesorero del PP Luis Bárcenas, tal como solicitó la Audiencia Nacional para poder continuar con la instrucción.

El golpe de Pinochet

En septiembre de 2023 el Gobierno decidió desclasificar una serie de documentos relativos al golpe de Estado en Chile de 1973 en un intento de "recuperar la memoria democrática", cuando se cumplía medio siglo de uno de los sucesos más graves en la historia del país latinoamericano.

El espionaje con Pegasus

El 16 de enero de 2024 el Gobierno español acordó desclasificar la documentación secreta sobre la intervención del teléfono del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, mediante el programa de espionaje Pegasus.

Los atentados de Barcelona y Cambrils

La última vez que el Gobierno desclasificó documentos fue el 23 de diciembre de 2024 sobre los atentados yihadistas de 2017 en Barcelona y Cambrils, aunque los papeles fueron entregados a la comisión del Congreso que investiga esos hechos, es decir, no se hicieron públicos.

Entre ellos figuraban documentos del registro de las visitas que recibió al imán de Ripoll (Girona), Abdelbaki Es Satty, Abdelbaki Es Satty -el supuesto ideólogo de los ataques que falleció en la explosión de chalé de Alcanar (Tarragona) el 16 de agosto de 2017- cuando estuvo ingresado en la cárcel de Castellón.