Así son los retenes de los bomberos forestales que nos tienen que salvar la vida: "No tenemos ni ropa limpia"

Sandra Mir 23 FEB 2026 - 16:32h.

Son 17 retenes en toda la comunidad y algunos edificios superan los 100 años.

El calor llega después de vivir una borrasca tras otra. Los expertos aseguran que esas lluvias son "gasolina" para otro verano de grandes incendios. Un anuncio que se produce justo cuando las brigadas forestales denuncian su situación precaria. Lo hemos comprobado en Madrid.

Son 17 retenes en toda la comunidad. Algunos edificios superan los 100 años. Dentro, así es como pasan sus guardias. El sofá en el que duermen es también un despacho y la zona de cambio de ropa es también una cocina. Las taquillas comparten espacio también con la nevera para la comida. No se garantizan zonas seguras ni para la ropa contaminada porque en los trajes llevan agentes cancerigenos. "Queremos que la ropa sea limpia, que no estemos cocinando o haciendo una tarea con la misma ropa de la intervención de una zona que tiene que ser limpia", señala Julio Chana, de Prevención de Riesgos Laborales de la CAM.

Así llevan un año trabajando en bases que inclumplen 3 reales decretos de seguridads laboral. Entre uralita, y estructuras deficientes. "No es lo que tendría que ser un parque de emergencias de bomberos y bomberas forestales". Esta denuncia es una demanda más de este sector que lleva en huelga indefinida 210 días. Y luego nos tienen que salvar la vida en los incendios todos los veranos.