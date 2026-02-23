La familia denuncia que el joven fue atacado por sorpresa, inmovilizado y que no tuvo opción de defenderse

Tres cuchilladas acaban con la vida de Juan Esteban, un joven de 18 años. Le rodearon tres personas, entre ellos el autor de la mortal agresión, un joven de apenas 13 años. Los agresores huyen y hasta el lugar acude Emergencias; acaban siendo detenidos y Juan Esteban pierde la vida en el hospital. La familia de Juan Esteban niega que perteneciese a ninguna banda latina.

'En boca de todos' ha podido hablar con Fernanda y María, las tías de la víctima, quienes comentan cómo se enteraron de lo sucedido: “Yo me enteré cuando salí del trabajo, había hablado con él antes de entrar al trabajo”. María añade: “Mi padre nos ha informado y no lo podíamos creer, y la manera en la que había sucedido… no hay palabras, no hay nada que pueda consolar a mi hermana”.

Aclaran que su sobrino no pertenecía a una banda latina: “Mi sobrino no pertenecía a una banda criminal ni nada de eso. No queremos que utilicen el nombre de nuestro sobrino para venganzas”.

Tías de Juan Esteban: "No actuó solo, estaba premeditado y preparado"

Además, explican que todo lo que ha pasado lo tenían planeado: “No actuó solo, estaba premeditado y preparado. El chico sencillamente dijo que lo odiaba, que le caía mal. Este chico iba a los campos de fútbol armado. El asesino de mi sobrino era un chico conflictivo y necesitaba ayuda psicológica”.

Añaden sobre el asesinato de su sobrino: “Mi sobrino no se pudo defender, le pillaron a traición y le robaron hasta la gorra. Las chicas que acompañaban al agresor agarraron de los brazos a mi sobrino. Creemos que lo hizo como parte de un rito de iniciación a una banda, aparte de quitarse de en medio a alguien que le caía mal”.