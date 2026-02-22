Las impresionantes imágenes desclasificadas de lo que parece ser un OVNI en el cielo de Siria: "Ese movimiento no es tecnología humana"
Javier Sierra visita ‘Cuarto milenio’ para analizar las imágenes de las que todo el mundo habla: “Este objeto no tiene alas, no expele gases de ningún tipo y tampoco deja una traza térmica de combustión”
‘Cuarto milenio’ ha mostrado unas imágenes realmente perturbadoras que el gobierno de Estados Unidos ha desclasificado recientemente y que muestran lo que parece ser un artefacto “que no pertenece a la tecnología humana”.
Las imágenes, captadas en la frontera entre Siria y Jordania en el año 2021, muestran una extraña nave con forma de hongo irrumpiendo en la escena y moviéndose con calma al principio de la grabación para poco después salir disparada con un movimiento que no responde a las leyes de la física.
Imágenes captadas con el dron más sofisticado del mercado
La grabación, atribuida a un MQ-9 Reaper, el dron militar más sofisticado que existe en la actualidad y que el ejército estadounidense utiliza con frecuencia, es captada sobre la provincia de Suwayda.
Las imágenes han sido publicadas por el periodista de investigación y documentalista Jeremy Corbell desatando una tormenta de teorías que el investigador Javier Sierra ha venido a analizar hasta la nave del misterio.
En el vídeo, el objeto parece primero flotar o volar a velocidad normal, hasta que en cuestión de segundos acelera de forma brutal, a una velocidad que algunos ya comparan con la de la luz. Así lo ha explicado Sierra:
“Son imágenes de altísima resolución captadas por el mejor de los drones, no es un dron cualquiera, es un aparato de casi 20 metros de envergadura (…) Este objeto luminoso, cuando es captado por el dron, se manifiesta como un objeto sólido con forma de hongo que emprende una aceleración brutal en mitad de una maniobra. Esto, visto por los analistas del siglo XXI, es un imposible. Un objeto que lleva una trayectoria concreta no puede cambiar bruscamente de dirección sin que exista una desaceleración”.
Por si esto fuese poco, este misterioso objeto no tiene alas, no expele gases de ningún tipo y tampoco deja una traza térmica de combustión. ¿Estamos ante una de las mejores filmaciones OVNI de la historia?