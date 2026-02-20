Lucía, sobre la brutal agresión que sufrió a manos de su expareja: “Me dio martillazos en la cabeza y trató de asfixiarme”
Lucía relata el brutal ataque que sufrió a manos de su expareja, que la golpeó con un martillo e intentó estrangularla tras engañarla para que acudiera a su casa
Lucía fue atacada por su expareja con un martillo hace dos años. La golpeó en la cabeza de forma salvaje y luego intentó estrangularla. Ella lo denunció, pero sigue aterrorizada ante la posibilidad de que su ex salga de prisión provisional y vuelva a hacerle algo.
'En boca de todos' ha podido hablar con Lucía, quien explica el ataque que sufrió: “Iba a matarme. Lo que no sé es cómo hice para salir de todo esto, para quitármelo de encima con la poca fuerza que tenía y armarme de valor para salir a la puerta y abrirla. Ahí empecé a pedir auxilio. Él vino detrás de mí y me hizo un mataleón, pero los vecinos consiguieron socorrerme”.
Lucía explica por qué volvió a hablar con su expareja: “Lo habíamos dejado y empezó a decirme que tenía cáncer de colon, el mismo del que murió mi padre, que estaba muy mal, que le quedaban muy pocos meses de vida y que necesitaba hablar conmigo”.
Lucía, víctima del ataque: "En un momento me preguntó si yo creía que él fuera capaz de hacerme daño"
Comenta cómo fue el encuentro que tuvo con él: “Cuando llegué me recibió en paños menores. Le dije que se vistiera porque es una falta de respeto. Empezamos a hablar y empezó a contarme que estaba muy mal, que se iba a morir, y en un momento me preguntó si yo creía que él fuera capaz de hacerme daño”.
Por último, explica cómo fue el momento en el que empezó a atacarla: “Antes de irme me iba a enseñar unos supuestos dibujos. Empezó a buscarlos y me dijo que le ayudara. Empecé a buscarlos y entonces empezó a darme martillazos en la cabeza. Como pude me di la vuelta, le pedí que parara y me dijo que no, que yo era la persona que más daño le había hecho. Después empezó a agarrarme del cuello para asfixiarme”.