Javi Poves, tras su inhabilitación por insultar a un árbitro: “Él también me llamó mono”
Javi Poves, el polémico terraplanista, entrenador y presidente del Colonia Moscardó de Segunda Federación, ha sido sancionado con dos años de inhabilitación y una multa de 3.500 euros por parte de la RFEF, por haberse saltado sanciones previas. Unas sanciones que fueron interpuestas el pasado 12 de febrero, cuando Poves tuvo una actitud que consideraron inadecuada en el terreno de juego. Tan solo unos días después, mientras se disputaba un partido en el Rayo de Majadahonda y el Colonia Moscardó, le gritó algunas lindeces al árbitro.
'En boca de todos' ha podido hablar con Javi Poves, quien explica lo que sucedió: “Estaba disconforme con el árbitro, y es verdad que yo le digo cosas que no debería haber dicho, pero el árbitro también me responde, él me llama mono”.
Javi Poves: "La federación solamente se ciñe a los pequeños o a los que ellos consideran débiles"
Javi Poves aclara que va a recurrir la inhabilitación: “Hemos recurrido la sanción porque, para empezar, yo no he quebrantado ningún tipo de sanción anterior ni nada. Yo fui sancionado como entrenador y, en este caso, he actuado como presidente, por lo tanto, la federación no sabe ni por dónde se anda”.
Además, explica que si hubiera sido otro club no hubiera sido sancionado: “No estoy diciendo que no me tengan que sancionar, pero intentar intimidar con dos años de inhabilitación… ahí es donde te das cuenta de que el poder de la federación solamente se ciñe a los pequeños o a los que ellos consideran débiles. En otros ámbitos, con otros clubes, miran para otro lado”.