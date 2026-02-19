La senadora del PSOE considera que el ministro no debe dimitir, pero exige que se investigue hasta el final y se aclaren todas las dudas

Marlaska mantiene su versión sobre la presunta violación del DAO. El martes 17 de febrero los hechos saltan a la prensa: se publica la existencia de una querella de 20 páginas contra el DAO y el ministro dice que se entera solo media hora antes, una versión que respalda el propio Sánchez, pero que la oposición no cree, con peticiones de dimisión en cascada.

'En boca de todos' ha hablado con Susana Díaz, senadora del PSOE, quien da su opinión sobre si el ministro Marlaska tiene que dimitir: “No debe dimitir, pero tiene que llegar hasta el final de la investigación, porque no sabemos si hay más víctimas que no hayan denunciado”.

Además, opina sobre lo que ha sucedido: “Me ha parecido gravísimo, todo muy truculento, es lo peor que he visto en mucho tiempo”.

Susana Díaz: "Me quedan muchas dudas: quién sabía el comportamiento, si era un comportamiento que se conociera en los altos mandos"

Pero Susana tiene todavía muchas dudas sobre lo que ha pasado: “Me quedan muchas dudas: quién sabía el comportamiento, si era un comportamiento que se conociera en los altos mandos, si se encubrió… Y todo eso hay que aclararlo porque los cuerpos de seguridad del Estado son los que tienen que proteger siempre a las víctimas y aquí ha habido muchos abusos”.

Susana aclara que ella sí hubiera llamado personalmente a la denunciante si estuviera en la posición de Marlaska: “Yo llamaría a la denunciante, sin focos, sin medios, de manera privada, y creo que además Marlaska debe hacerlo”.