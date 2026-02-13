Susana Díaz critica la falta de autocrítica de Óscar López tras sus comentarios sobre el fallecido Javier Lambán

Óscar López carga contra el fallecido Javier Lambán tras el batacazo electoral, sin señalar ni a Pedro Sánchez ni a Pilar Alegría. Al responsabilizar únicamente al expresidente de Aragón, sus palabras han sido incluso criticadas por Alegría, quien, a diferencia de López, sí practica la autocrítica. La oposición ha calificado sus declaraciones de lamentables. Hoy, el ministro ha pedido que respeten su derecho a discrepar sobre Lambán.

No es la primera vez que un miembro del PSOE cuestiona públicamente la figura de Lambán. Durante el homenaje en el Senado no se vio a Pedro Sánchez ni a ningún otro ministro, y en su funeral únicamente acudió Pilar Alegría. De elogiar su dedicación, se ha pasado a culparlo de la derrota electoral.

Susana Díaz: "Me he quedado fría, porque yo esperaba que Óscar iba a rectificar"

'En boca de todos' ha hablado con Susana Díaz sobre las explicaciones que ha dado el ministro acerca de sus palabras: "Me he quedado fría, porque yo esperaba que Óscar iba a rectificar y pensé que ayer había tenido un calentón, fruto de que no hemos reflexionado sobre lo que nos está pasando. No ha habido autocrítica, y la falta de argumentos a veces te lleva a comentarios injustos y, en este caso, indignos sobre una persona que no se puede defender".

Además, opina que le parecen indignas las palabras del ministro: "Me parece durísimo, injusto, un comentario indigno y todavía me ha parecido peor las palabras de hoy, porque yo pensaba que iba a rectificar. El querer buscar la responsabilidad de lo que está pasando al PSOE en una persona que falleció en verano es indigno".