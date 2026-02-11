Susana Díaz reivindica la figura de Felipe González y critica las descalificaciones internas en el PSOE

Susana Díaz, tras el batacazo del PSOE en Aragón: "Este carrusel de elecciones nos está haciendo mucho daño"

Compartir







Ayer se celebró un desayuno organizado por periodistas en el Ateneo de Madrid, donde Felipe González estaba encargado de dar una charla. En él fue muy crítico con el gobierno actual e incluso llegó a decir que votaría en blanco. Patxi López ha dicho que Felipe González es la referencia de la derecha.

Susana Díaz ha entrado en directo en 'En boca de todos' para dar su opinión sobre el asunto: “Las palabras sobre Felipe González me parecen injustas. Felipe no ha cambiado, es el mismo de siempre, que a veces te dice cosas que te gustan y cosas que no te gustan. Cuando llegué a la presidencia hay frases que tengo grabadas a fuego porque él siempre, desde su libertad individual, ha dicho lo que le ha parecido bien”.

Susana Díaz: "Respeto que quiera votar en blanco, a mí eso no me saldría"

También ha opinado sobre las palabras de Felipe González: “Yo hay cosas de las que dijo ayer que no comparto. Respeto que quiera votar en blanco, a mí eso no me saldría, pero no por eso lo voy a calificar de ninguna manera. En el PSOE se ha convivido de toda la vida de Dios con gente que pensaba de manera muy diferente, y cuando intentamos a la persona que piensa diferente descalificarla o convertirla en tu enemigo hacemos al PSOE más chiquitito, y cuando el PSOE se reduce, nuestra masa social también se reduce y la capacidad de transformar la vida de las personas es infinitamente menor”.

Además, ha opinado sobre las declaraciones de Montse Mínguez acerca de Vox: “Las frases más ocurrentes no suelen ser las frases más efectivas y creo que aún no hemos hecho autocrítica, porque esto no va a ir a menos, va a ir a más”.