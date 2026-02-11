La reivindicación de una joven agricultora: “Estamos aquí para exigir precios justos para el campo”

Una joven agricultora de 24 años, cuarta generación de su familia, se suma a la protesta en Madrid para reclamar que el campo pueda vivir de su trabajo

Limones, aceitunas y cebollas disparan su precio: ¿por qué no llega a los agricultores ese beneficio?

Los agricultores ya están entrando en Madrid y colapsan las cinco carreteras por las que columnas de miles de agricultores intentan llegar al centro de la capital. Se está montando y se va a montar un lío muy gordo de circulación en Madrid.

'En boca de todos' acompaña a los agricultores. Tatiana, reportera del programa, se encuentra en un tractor acompañándolos: “Nosotros estamos en una cola de tractores, son unos 190. Han partido desde El Espinar hasta Colón. El mensaje es claro: ‘Europa nos vende, el campo se defiende’. Están hartos”.

Sonia, agricultora: "No tiene nada que ver con los partidos políticos, solo con nuestro trabajo"

Sonia, de 24 años, ha salido desde Zamora a las tres de la mañana. Quiere ser la cuarta generación de su familia que se dedique al campo y no sabe si va a poder: “Nosotros estamos hoy aquí para defendernos, para exigir precios justos para el sector. No queremos subvenciones, queremos poder vivir de nuestro trabajo y darle al país una alimentación de calidad”.

Además, aclara que no están representando a ningún partido político: “Esto no tiene nada que ver con los partidos políticos, solo con nuestro trabajo, con lo que queremos defender y con que no nos echen de los pueblos. Queremos que haya relevo generacional en la agricultura y la ganadería”.