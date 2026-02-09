Pilar Alegría fue uno de los mayores apoyos de Susana Díaz en su momento: ¿Se habrá puesto en contacto con ella tras su derrota electoral?

En la intervención de Susana Díaz en 'Todo es mentira', donde ha reaccionado al resultado electoral del PSOE en Aragón, Risto Mejide no ha dudado en preguntarle si se ha puesto en contacto con la líder autonómica puesto que Pilar Alegría fue uno de sus apoyos dentro del PSOE aunque después "se fue con Sánchez": "¿Ahora que ha fracasado de esta manera, a ti te da un gustirrinín en especial?"

¿Se puso en contacto Susana Díaz con Pilar Alegría?

A pesar de que Pilar Alegría se fue finalmente con Pedro Sánchez, lo cierto es que la senadora no siente ningún "gustirrinín": "Yo le tengo muchísimo cariño, es una persona a la que aprecio muchísimo. Es una buena mujer y una buena socialista".

Sin embargo, asegura no haber conversado con ella: "No quería hablar todavía". Para Risto Mejide que no se haya puesto en contacto lo dice todo: "Queda clarísimo. El aprecio se demuestra con hechos".

"Yo pasé momentos difíciles y complicados y la gente tenía su derecho a tomar otra posición política en el partido, pero yo he seguido manteniendo con Pilar contacto en todos estos años y le tengo un cariño enorme, pero creo que las primeras horas no tengo que ser yo la persona que la llame", se justifica Susana Díaz.

No obstante, "un mensaje, sí", confiesa la senadora quien se niega a revelar el contenido. "Me gustaría verlo a mí ese mensaje", señala el presentador antes de despedirle.