Nunca cinco medidas para hacer frente a los abusos de las redes sociales habían generado tanto revuelo político y mediático. A los gurús y magnates tecnológicos no parece gustarles que quieran regular sus plataformas, y la reacción no se ha hecho esperar. Tanto Elon Musk como el dueño de Telegram han atacado públicamente a Pedro Sánchez tras el anuncio de estas medidas.

'Todo es mentira' ha hablado con Enric Juliana, director de 'La Vanguardia', para analizar el alcance político y estratégico de esta iniciativa. Enric explica lo que ha intentado hacer Sánchez al planear estas medidas: “Sánchez quiere plantear batalla en este campo, es evidente que lo ha hecho esta semana para levantar un poco la campaña del PSOE. Yo creo que va más allá, está dibujando, para entendernos, el campo de batalla de unas futuras elecciones generales, en las cuales quiere entrecruzar la política exterior y la política interior”.

Además, comenta la reunión internacional que planea convocar Sánchez: “En abril convoca él una reunión de distintos líderes internacionales para crear una plataforma progresista de oposición a las políticas trumpianas. Él está preparando este terreno, que puede tener más estabilidad o menos en función de la consonancia que tenga con las políticas europeas y de cómo lo perciba la sociedad”, reconocía él.

Enric Juliana: "Se necesita una mínima fuerza en la política interior"

Por último, Juliana explica qué debería hacer Sánchez para plantar cara a Elon Musk y a otros actores internacionales: “Para plantar cara a Elon Musk hay muchos españoles que están deseosos de plantarle cara a Elon Musk y a sus secuaces; para ello primero los trenes tienen que funcionar. Se necesita una mínima fuerza en la política interior para librar grandes batallas en la exterior, porque si no se corre el riesgo del quijotismo”, afirmaba refiriéndose al "gustar siempre" en el ámbito internacional.