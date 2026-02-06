Los problemas entre VOX y el Partido Popular antes de las elecciones en Aragón

La "pequeña contribución" de 'Todo es mentira' a la campaña electoral de Pilar Alegría en Aragón: "Estamos del lado de las causas perdidas"

La recta final de las elecciones en Aragón está marcada por una batalla política poco habitual: el enfrentamiento abierto entre PP y Vox. Lejos del clásico duelo entre populares y socialistas, la campaña se ha convertido en un cruce constante de reproches, filtraciones y ataques en redes sociales.

Desde el plató de 'Todo es mentira', Luis Fabra ha resumido el clima de tensión con ironía: “Peleándose hoy, haciendo las paces en dos días… parece La isla de las tentaciones, pero no, es PP y Vox”. Xabier García Albiol ha respondido que "el PSOE le está dando cancha a VOX porque a Pedro Sánchez le interesa que VOX esté fuerte", respondía el político popular.

Guerra abierta en redes y filtraciones

El choque se ha intensificado tras la difusión de unos audios antiguos atribuidos a un alto cargo de Vox en Aragón, en los que se lanzaban insultos contra Santiago Abascal. Vox ha quitado hierro al asunto y ha acusado al PP de estar detrás de la filtración por “nerviosismo”.

A partir de ahí, el cruce de mensajes entre ambos partidos ha ido en aumento, con reproches mutuos y acusaciones que han elevado el tono de la campaña electoral. Tanto es así, que esta tensión entre ambos partidos de derecha y ultraderecha ha hecho que Félix Bolaños publique un mensaje en las redes sociales: “PP y VOX, por favor, ¿os importaría no meterme en vuestros problemas de pareja? Gracias”.

Música, actos y competición por la derecha

La polémica también ha llegado a los actos de campaña. Un grupo musical que actuó en un evento de Vox en el pasado será ahora el encargado de cerrar un acto del PP, lo que ha generado críticas y nuevas preguntas sobre si los populares están intentando adelantar a Vox por la derecha.

Todo ello refleja, según el análisis del programa, una estrategia para no perder terreno frente a un Vox al alza, mientras el PP teme repetir escenarios como el de Extremadura, donde la dependencia de los de Abascal ha sido clave.

“Una derecha cada vez más dividida”

En el programa se ha subrayado que esta situación evidencia una derecha fragmentada, con un PP que busca reforzarse y un Vox crecido que marca el ritmo. Un escenario que, según el análisis político, también podría beneficiar indirectamente al PSOE, al debilitar la posición de los populares.