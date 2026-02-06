La ingeniera ha reconocido que "nunca hemos estado mejor preparados"

El consejero de emergencias de la Junta de Andalucía, sobre los desalojos por la borrasca Leonardo: "No es una recomendación, es una obligación"

Compartir







La situación en Córdoba sigue siendo preocupante. El nivel del río Guadalquivir continúa aumentando y ya roza los 5,8 metros a su paso por la ciudad. De hecho, en las últimas horas se ha procedido al corte del Puente Romano como medida preventiva ante el riesgo de nuevas crecidas.

Según ha explicado en Todo es mentira María José Polo, catedrática de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Córdoba, la previsión es clara: el nivel del agua seguirá subiendo en los próximos días debido a la llegada de nuevas lluvias intensas.

“Aunque hoy ha habido una pequeña parada en las lluvias locales, se prevén lluvias todas las semanas. La respuesta es sí: se prevé que la crecida aumente o, en todo caso, que se mantenga”, ha señalado la experta.

Embalses en situación de alerta

En Andalucía, varios embalses se encuentran en nivel rojo por riesgo extremo de desbordamiento. Sin embargo, Polo ha destacado que el sistema hidráulico está respondiendo de forma eficaz:

“Los embalses están controlando de manera precisa qué cantidades se embalsan y cuáles se desembalsan para reducir la crecida en las ciudades y dejar espacio para la lluvia que está por llegar”, ha explicado.

La catedrática ha defendido que, pese a la gravedad del temporal, Andalucía y España en general cuentan con una de las redes de presas y pantanos más desarrolladas de Europa, lo que ha permitido contener daños mayores.

Preparados, pero con protocolos a revisar

Polo ha subrayado que, a pesar de que los daños materiales ya son importantes y hay una persona desaparecida, la respuesta técnica ha sido adecuada: “Nunca hemos estado mejor preparados para vivir con los extremos de la naturaleza. Tenemos infraestructuras, datos en tiempo real y sistemas de control”.

No obstante, también ha lanzado una advertencia clara: “Estos fenómenos extremos son cada vez más frecuentes e intensos. Eso nos tiene que poner una bandera roja: hay que revisar y verificar los protocolos de actuación para asegurarnos de que seguimos estando del lado de la seguridad”.

"Nunca hemos estado mejor preparados"

María José Polo ha querido mandar también un mensaje de tranquilidad al hablar de las presas en Andalucía: “Nunca hemos estado mejor preparados para vivir con los extremos de la naturaleza, sin embargo estos fenómenos son más intensos, más frecuentes y más alternantes en las últimas décadas”, explicaba la catedrática.

“Estamos en un momento en el que un gran número de nuestras presas están llegando al final de su vida útil”, contaba María José. La ingeniera ha recalcado que la normativa de seguridad es muy estricta y que es muy importante realizar el mantenimiento.