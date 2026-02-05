La historia de Rodrigo Valle, hostelero con su negocio anegado por el agua

El alcalde de Arcos de la Frontera desmiente los bulos sobre la presa: "No tiene ningún problema estructural"

Compartir







El programa intentó convencer a Rodrigo Valle, restaurador de la Venta de La Cartuja, para que abandonara su negocio ante el riesgo provocado por la crecida del agua, aunque el afectado se negó a desalojar pese a la presencia de la Guardia Civil.

Según explicó el propio Risto Mejide en el programa, el equipo logró hablar con Rodrigo fuera de cámara para insistirle en que abandonara el local. Sin embargo, el restaurador mantuvo su postura: “Dice que no se va”, trasladó el presentador, añadiendo que la Guardia Civil se encontraba en ese momento con él y que incluso había tenido que facilitar sus datos.

Risto detalló que permanecer en el establecimiento podría suponer una infracción: “Es una infracción lo que está haciendo. No le han dicho directamente que le pueden multar, pero se imagina que sí”, explicó el conductor del espacio.

"Puedo ser un dictador con la gente que trabaja conmigo"

Ante esta situación, el presentador quiso dejar claro los límites de su papel. “Yo puedo ser un dictador con la gente que trabaja conmigo, pero con Rodrigo no puedo hacer nada”, comentó Risto en directo, subrayando que la decisión final recae en el propio afectado, aunque las autoridades estén recomendando el desalojo.

Rodrigo Valle, propietario de la Venta de La Cartuja, en Jerez, ha relatado en el programa cómo el agua ya ha anegado gran parte de su negocio, alcanzando niveles cercanos a los dos metros en algunas zonas clave del establecimiento. La terraza del restaurante y el obrador de pastelería se encuentran prácticamente inutilizables, mientras que otras estancias, como el salón de celebraciones, están a punto de verse también afectadas por la subida del nivel del agua.

"No es la primera vez"

El restaurador ha explicado que, pese a la gravedad de la situación, todavía cuentan con suministro eléctrico en algunas áreas, aunque han desconectado los térmicos de las zonas ya inundadas por seguridad. Parte del mobiliario y del material ha sido colocado sobre mesas y zonas más elevadas con la esperanza de salvar “lo poco que hemos podido subir”, aunque asume que los daños serán importantes.

No es la primera vez que Rodrigo vive una situación similar. Recuerda inundaciones en 2010 y 2013, algunas incluso más graves que la actual. A pesar del golpe económico y emocional, Rodrigo destaca el apoyo recibido por parte de clientes de Jerez y de toda España, muchos de ellos antiguos visitantes que se han puesto en contacto para ofrecer ayuda y ánimo. “Después de la última inundación estuve años con depresión”, reconoce, pero asegura que el respaldo de su familia y de un equipo de unos 30 trabajadores le da fuerzas para volver a empezar.

El restaurador también ha mostrado su preocupación por los seguros y los daños ocultos que suelen aparecer meses después, especialmente en instalaciones eléctricas, maquinaria y vajilla, lo que complica aún más la recuperación tras cada episodio.