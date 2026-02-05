El alcalde de Arcos de la Frontera desmiente los bulos sobre la presa: "No tiene ningún problema estructural"

El alcalde de Arcos de la Frontera desmiente informaciones falsas sobre la presa y pide a la ciudadanía que solo confíe en fuentes oficiales

En una situación de emergencia como la que estamos viviendo, vuelven a aparecer bulos que suelen conseguir su objetivo: desinformar y confundir a los ciudadanos. Tras la aparición de mensajes en redes sociales sobre roturas en las presas de Arcos de la Frontera, el alcalde ha salido a desmentirlo y ha pedido a la ciudadanía que no dé credibilidad a informaciones que no estén contrastadas.

‘Todo es mentira’ ha hablado con Miguel Rodríguez, alcalde de Arcos de la Frontera, quien se refiere a la información que ha circulado en redes sociales: “Son bulos que se crean en ciertos momentos cuando hay ocasiones de emergencia, de peligro, y es algo muy peligroso porque lo que están haciendo es crear pánico en la población”.

Alcalde de Arcos de la Frontera: "Hemos llevado a cabo un desalojo preventivo a todas las personas que viven cerca del pantano de Arcos de la Frontera"

Además, informa del estado de la presa de Arcos: “No hay ningún tipo de informe que indique que la presa tiene un problema. Lo que tiene es agua, y el problema que tenemos es que estamos llegando a unos límites bastante altos, lo cual supone un peligro a la hora de controlar el desembalse de la presa de Arcos”.

Por último, explica los desalojos que se han realizado en la zona: “Hemos llevado a cabo un desalojo preventivo a todas las personas que viven cerca del pantano de Arcos de la Frontera por una posible subida del nivel del pantano”.