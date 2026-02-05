La situación de muchos vecinos: niños y personas mayores entre los afectados

Una vecina de Ibiza, preocupada por las fuertes lluvias torrenciales: ''Estamos esperando a la UME, no he visto esto jamás''

Compartir







La localidad gaditana de Grazalema está siendo desalojada de manera preventiva en la tarde de este jueves ante el riesgo de derrumbes en viviendas provocado por el fuerte temporal de viento y las intensas lluvias acumuladas en las últimas horas. Según ha informado el programa 'Todo es mentira', la Guardia Civil está recorriendo casa por casa para avisar a los cerca de 2.000 vecinos del municipio de la necesidad de abandonar sus hogares.

La Junta de Andalucía ha señalado que, solo en las últimas 24 horas, se han producido alrededor de 4.000 desalojos en la comunidad, de los cuales aproximadamente la mitad corresponden a Grazalema. Los expertos advierten de que la combinación de viento, humedad y filtraciones de agua podría haber debilitado estructuras, aumentando el riesgo de desprendimientos y derrumbes.

Durante el programa, Juan Sánchez, vecino de Grazalema, ha intervenido en directo para relatar la situación que están viviendo: “Todavía no han venido a casa, pero hemos escuchado un vídeo del alcalde y de la Junta de Andalucía diciendo que hay que desalojar el pueblo entero”, explicó.

"Estamos cogiendo lo más importante"

Juan asegura que su familia se encuentra recogiendo lo imprescindible ante la incertidumbre: “Estamos cogiendo lo más importante lo antes posible, porque tampoco tenemos a dónde ir”, contaba el vecino de la localidad gaditana. En su vivienda conviven varias personas, entre ellas personas mayores con movilidad reducida y un menor de 16 años.

A pesar de que su casa y su calle no presentan daños visibles, el desalojo afecta a todos los vecinos por igual: “Nuestra casa no tiene ningún tipo de problema, pero tenemos que salir igual. También tenemos un negocio, un restaurante, y lo tenemos que abandonar todo”, lamentó. El vecino también mostró su preocupación por la falta de información sobre el dispositivo de acogida: “No sabemos cómo se va a organizar ni a dónde tenemos que ir. Supuestamente van a ir casa por casa avisando”.

Desde 'Todo es mentira', Risto Mejide recomendó a los vecinos seguir las indicaciones de las autoridades y priorizar la seguridad, mientras continúa la incertidumbre en Grazalema ante un desalojo masivo que afecta a toda la población.