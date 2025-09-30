Las lluvias torrenciales han estado azotando Ibiza desde esta madrugada

La borrasca Gabrielle azota con fuerza Ibiza y Formentera: accesos restringidos, más de 50 rescates e inundaciones

Desde la pasada madrugada, la borrasca Gabrielle está descargando con todas sus fuerzas sobre las islas Baleares. Desde las 19:00h del pasado lunes ha ido dejando atrás la costa Mediterránea y ahora azota con fuerza a Ibiza y Formentera. Para conocer a fondo todo lo que está sucediendo, 'Todo es mentira' ha conectado en directo con Mónica Marie, periodista y vecina de Ibiza, que explica detalladamente cómo lo están viviendo.

''Estamos esperando a la UME, es la última noticia que tenemos. Yo hace 20 años que volví a la isla y no había visto esto jamás'', comienza explicando, visiblemente preocupada e indica que han recibido varios avisos a sus teléfonos por parte de Protección Civil avisando del peligro.

''Ya nos habíamos acostumbrado estos días un poquito, pero ya de madrugada la verdad que ha caído extremadamente fuerte. A los que nos gustan las tormentas, pues bien, pero ha habido un momento que dices 'ostras'. Y ya por la mañana ya se veía en las carreteras cómo se había desplazado tierra, piedras y demás'', añade Mónica.

Además, explica que el alcalde se está dejando la piel: ''Ha habido un accidente que ha complicado mucho el enlace entre dos y cinco municipios en Ibiza. El alcalde, Rafa Triguero está dándolo todo porque ha tenido muchas incidencias, porque es el corazón puro de la isla, aunque no tenga la capitalidad la asume como tal y ha tenido muchísimas incidencias. Es un municipio que lo pasa muy, muy mal''.

''Ha habido un accidente que ha bloqueado el enlace con Santa Olalla del Río, que es otra población también vital. Luego ha habido problemas también en el enlace con San Antonio. Pero en realidad no se ha salvado nadie, se han cortado todos los túneles y yo en 20 años nunca había visto que los niños no se pudiesen sacar de los coles o de los instis, ni que prohibieran a los padres irles a buscar'', cuenta la vecina.

Por otro lado, afirma que ''están demasiado acostumbrados'' a que la lluvia pase de largo por la isla: ''Yo nunca he visto pasos de agua en carreteras donde los he visto hoy. Las carreteras colapsadas, los padres bloqueados, incluso hasta en la DGT, en sus propias instalaciones (...) Sí que es verdad que todos están dándolo todo, a nivel DGT, policías locales, Protección Civil, y nosotros, pues minuto a minuto nos va cambiando todo''.