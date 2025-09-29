María Jesús no dudó ni un segundo en sacar su coche del garaje cuando recibió el Es-Alert

Miedo y preocupación entre los vecinos de Paiporta por las fuertes lluvias: "Me volvió la imagen de la DANA"

Protección Civil ha lanzado siete recomendaciones a través de redes sociales para las zonas donde se activen los avisos por las fuertes lluvias. Unas pautas que los valencianos tienen muy presentes desde que se dio el aviso del temporal. Los vecinos han tomado todas las precauciones posibles con una sensación de pánico generalizada, según informa Lucía Sánchez, Lydia Cruz y Toni Ramos.

Mantenerse informado de la predicción del tiempo.

No salir de casa en los lugares donde el riesgo sea bastante alto.

en los lugares donde el riesgo sea bastante alto. Comprobar el estado de los tejados, de las canalizaciones o de los desagües.

Retirar todos los objetos del exterior que el agua se pueda llevar.

Alejarse de ríos, torrentes y zonas bajas que se puedan inundar.

torrentes y zonas bajas que se puedan inundar. No atravesar los tramos que ya estén inundados. Mejor utilizar autovías y autopistas que son bastante más seguras.

“Sentíamos ese miedo de 'va a volver a inundarse todo'", confiesa María Jesús

María Jesús no dudó ni un segundo en sacar su coche del garaje cuando recibió el Es-Alert: “Sentíamos ese miedo de 'va a volver a inundarse todo, vamos a volver a perderlo todo'”. Lo dejó en un parking de Catarroja al aire libre. “Nos vamos a acercar aquí al bar a comprar y a volver a dejarlo ahí. No lo voy a volver a meter en el garaje”, recuerda.

Un sentimiento que recorre Valencia. “Me dio casi un infarto”, confiesa uno de ellos. Algunos no se arriesgan a mover sus coches por temor a que vuelva a repetirse la tragedia. En Massanassa, los coches forman una hilera en los puentes pegados al barranco del Poyo.

Precaución máxima, clases suspendidas en colegios y universidades cerradas. Medidas de seguridad que han adoptado también algunos supermercados y centros comerciales que están cerrados a cal y canto. Prevenir es mejor que lamentar porque toda precaución, reconocen los propios vecinos, es poca cuando se habla de las lluvias.