En Molina del Segura se han acumulado más de 70 litros por metro cuadrado en muy poco tiempo

Rescates y destrozos en el este del país por las granizadas, lluvias y vientos huracanados de la gota fría

Un fuerte temporal vuelve a azotar el Mediterráneo y activa los avisos meteorológicos en la Comunidad Valenciana. Pero no es el único sitio afectado por las precipitaciones. Murcia, Albacete, zonas de Granada y Baleares tienen avisos por la tormenta. Las lluvias más intensas están en las zonas de la costa, como en la comarca de la Safor. Según informa Andrea Sánchis, Cullera y Gandía se llevan lo peor de la tarde, donde se acumulan más de 350 litros por metro cuadrado. Se suspenden también las clases mañana en las zonas más afectadas.

La intensa tormenta ha hecho que en algunos puntos el barranco de la Saleta se desborde y dejen pasos inferiores anegados. La semana pasada, el ayuntamiento instaló unas barreras de protección e incluso algunos vecinos lo hicieron en sus domicilios particulares. Muchos vecinos temen una nueva DANA como la vivida hace 11 meses.

En Gandía se acumulan más de 220 litros en cinco horas

Los restos del huracán 'Gabrielle', que ha entrado en la península como una borrasca extratropical, han dejado estragos en varios puntos de la Comunidad Valenciana. La lluvia torrencial en Oliva ha empezado a desbordarse y a arrastrar con una brutal fuerza en la Comunidad Valenciana. Garajes anegados y agua que han empezado a colarse en las viviendas.

En Gandía, las calles han comenzado a convertirse en ríos tras acumularse más de 220 litros por metro cuadrado en apenas cinco horas. Según Sofái Muñoz, la comarca de la Safor comenzaba esta mañana con un reventón térmico que en 40 minutos dejaba 120 litros por metro cuadrado. La alerta roja por lluvias ha provocado la cancelación de cuatro vuelos en el Aeropuerto de Valencia.

Se acumulan más de 70 litros por metro cuadrado en Molina del Segura

Impresiona la fuerza con la que el agua arrastra un coche calle abajo en Cullera. Lo peor del temporal esta tarde se ha concentrado aquí. En menos de media hora han caído más de 50 litros por metro cuadrado. En Molina del Segura, en la Región de Murcia, se han acumulado más de 70 litros por metro cuadrado en muy poco tiempo.

Aena ha recomendado a los pasajeros que consulten el estado de sus vuelos con las compañías aéreas. Los retrasos han llegado a dos trenes AVE y de larga distancia. Uno salía de Castellón hacia Madrid y otro cubría la ruta de Valencia hasta Barcelona. El resto de la circulación ferroviaria se presta con normalidad.

El barranco de la Saleta se desborda por las lluvias

El barranco de la Saleta, en Aldaia, se ha desbordado durante la noche. Pero esta vez, las nuevas barreras de protección instaladas en los pasos interiores y en las entradas de las calles que dan al barranco han contenido el torrente de agua. La alerta roja se mantiene en el litoral norte de Castellón y de Valencia y el miedo lo tienen todavía en el cuerpo en las localidades afectadas por la riada.

Las precipitaciones han dejado más de 200 litros por metro cuadrado en algunas zonas del área mediterránea. La más afectada ha sido el delta del Ebro, donde se han recogido más de 240 l/m2. Durante la madrugada del lunes, la red oficial registró más de 62 l/m2 en Valencia, 58 mm en Castelló y 63 mm en Tortosa (Tarragona).

También se han registrado acumulados importantes en otras zonas, como Zaragoza, con más de 50 l/m2. Las tormentas y las fuertes rachas de viento del domingo fueron especialmente intensas, lo que provocó inundaciones en la zona central de Aragón y en otras localidades. Se trata de un temporal que descarga con fuerza hacia el sur y que mantiene a toda la Comunidad Valenciana en alerta roja.