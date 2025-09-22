El impacto de un frente frío con un Mediterráneo más caliente de lo normal causó fuertes tormentas en la costa levantina y Baleares

Encuentran un segundo cuerpo en la zona donde buscaban al padre y a su hijo desaparecidos por las lluvias en Barcelona

TarragonaLas intensas tormentas del fin de semana han dejado una situación especialmente complicada en el este peninsular. Cataluña y Baleares, junto a Aragón y la Comunidad Valenciana fueron las comunidades más afectadas por las lluvias y granizadas de las últimas horas. En zonas de Valencia todavía se puede apreciar los efectos del temporal, informan en el vídeo Alicia Alegre e Irene Fernández.

Valencia amanecía con numerosos desperfectos provocados por las intensas precipitaciones de este domingo. Un viento que los vecinos han descrito como huracanado ha causado la caída de varios muros y árboles en Xátiva o Moixent, en ocasiones sobre vehículos o cartelería de locales comerciales.

Hasta 140 l/m2 en puntos de Barcelona, con Montserrat evacuado

Y es que el temporal azotó con fuerza durante la tarde del domingo al interior de la Comunitat. "Un viento que yo, con la edad que tengo, no había visto nunca", asevera una mujer. También se mostraba sorprendida su vecina, que lo describió "como un tornado, una cosa impresionante". La AEMET había activado avisos naranjas en Castellón y se han registrado acumulados de hasta 40 litros por metro cuadrado en zonas de la provincia..

Fueron tormentas muy organizadas y muy violentas, que descargaron en todo el nordeste de la península. Cataluña registró incidencias significativas. En Montserrat, Barcelona, cayeron 120 litros por metro cuadrado, aunque se han medido hasta 140 en algunos puntos de la provincia. Numerosos pasajeros se quedaron atrapados en el funicular y 27 personas tuvieron que ser rescatadas. Ahora, el parque plantea cerrar el acceso por seguridad cuando haya previsión de lluvias como estas, que han generado un importante desprendimiento de tierra.

Diluvio generalizado desde Huesca hasta Murcia

Se está investigando la aparición de dos cuerpos en el río Anoia a su paso por Sant Quintí de Mediona, que pertenecerían supuestamente a un padre y su hijo menor, desaparecidos durante el episodio de lluvias. Los vecinos de la zona también se han mostrado asombrados por la magnitud del temporal: "Un diluvio muy grande, han empezado a caer cascadas de todas partes", exclamaba una mujer.

Las lluvias han afectado a toda la comunidad catalana. Apenas se veía nada al circular en coche por Tarragona, donde se han observado inundaciones puntuales. En total, eran nueve comunidades las que estaban en alerta y en todas se cumplió lo previsto, aunque con mucha más intensidad. Hasta Murcia llegaron los chubascos torrenciales, obligando a los presentes en las terrazas a correr a refugiarse.

Pese a su fuerza, el temporal no se trató de una DANA. El origen de las incidencias está en un frente frío, una borrasca al uso. Las bajas presiones se encontraron, eso sí, con un Mediterráneo mucho más caliente de lo normal que alimentó las nubes de manera constante.