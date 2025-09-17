Los agricultores no pueden ni cubrir gastos: "Está llevándonos a pensar si abandonamos o seguimos"

Castellón de la PlanaLa cosecha de cítricos en nuestro país afronta la temporada más corta en 16 años y las condiciones meteorológicas de un verano extremo están detrás. La naranja o el limón son sectores clave especialmente en la Comunidad Valenciana y muchos agricultores se muestran desesperados para cubrir los gastos, informa en el vídeo Lydia Cruz.

Las primeras estimaciones realizadas para la campaña de este invierno en la comunidad reflejan unas previsiones de cosecha de 2.509.950 toneladas de cítricos. Es un 8% menos que el anterior año, que ya fue la campaña más baja de las últimas cuatro décadas. La recolecta será un 23,2% inferior que el promedio de las últimas 10, lo que se traduce en unas 759.000 toneladas menos de fruta.

Una floración retrasada, destrozada por el granizo

Las explotaciones de Castellón se enfrentan a una de las peores campañas citrícolas en décadas. La meteorología es la principal culpable. Los agricultores relatan que las tres granizadas que ha habido este año -en mayo, julio y agosto- junto a las altas temperaturas del verano con récord en junio, han sido devastadoras. "No encuentras fruta buena. Está toda marcada", se lamenta Antonio Lucas, agricultor.

La presencia de plagas difíciles de controlar es la otra de las tres principales causas. Las plantas se ven afectadas por diversos hongos e insectos que las normativas ecológicas y los problemas con los fitosanitarios no siempre permiten combatir al cien por cien. Lluvias que cortaron la floración en marzo e infecciones especialmente virulentas hacia el limón completan el cóctel y la campaña que empieza, según el fruto, entre octubre y noviembre, se prevé muy complicada.

Las explotaciones se plantean echar el cierre

Antonio muestra su campo de clemenules, la mayoría de la fruta que cuelga de estos árboles está picada y mucha de ella inservible. Pero además se trata de la poca que queda, que es apenas un 30% del total que debería dar una cosecha normal. "Es una cosecha nefasta, no se van a cubrir gastos", apunta el agricultor.

Por provincias, los mayores descensos serán en Alicante y los menores en Valencia. Por sectores, la mandarina es la fruta que verá más reducida su cosecha, seguida por el limón. Las naranjas y pomelos se han visto menos afectados, pero aún así las explotaciones más centradas en los dos primeros ni siquiera saben si podrán salir de pérdidas. "Eso está llevándonos ya a pensar si abandonamos o seguimos. Las cuentas no salen", concluye Antonio.