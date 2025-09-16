La temperatura media ha sido de 24,2ºC, más de dos grados por encima de lo normal y rompiendo el anterior récord

Un informe del BCE calcula el coste del cambio climático a la economía: España es el país más afectado de Europa

Este martes la AEMET ha confirmado lo que muchos ya sospechaban. El de 2025 ha sido el verano más cálido desde que hay registros, más de dos grados por encima de lo habitual. La agencia de meteorología advierte de una peligrosa tendencia en los últimos años y da a conocer también la predicción de cómo será el otoño a nivel meteorología.

Las olas de calor de junio y agosto le han servido para llevarse la palma. Este verano ha sido el más cálido en España desde 1961, año que comenzó la serie histórica. La temperatura media fue de 24,2ºC, unos 2,1 grados más de lo normal en los últimos 30 años. También una décima más que el verano de 2022, no tan lejano, que lideraba el ranking hasta ahora.

Uno de cada tres días del verano hubo temperaturas extremas

"Tuvimos un mes de junio extraordinario en cuanto a temperaturas, ha sido un junio que se ha salido de todos los registros, 3,6ºC por encima de lo normal", recuerda Rubén del Campo, portavoz de la AEMET. Y aunque julio dio un respiro, sufrimos "un mes de agosto que, junto con el del año pasado, ha sido también el agosto más cálido", reitera.

En la península hubo dos grandes olas de calor, una entre junio y julio, que tuvo una duración de 17 días, y otra en agosto, que se prolongó durante otros 16. Entre ambas sumaron 33 días, lo que significa que uno de cada tres días del verano tuvimos temperaturas extremas. "En ambas olas de calor hablamos de más de 40 provincias de nuestro país afectadas", asevera del Campo.

"Además, la de junio y julio no tanto, pero la de agosto fue una ola de calor muy intensa, fue la segunda más intensa de la serie histórica", añade el meteorólogo. De hecho, las masas de aire cálido rompieron varios récords históricos, especialmente en el sur. Como en Jerez de la Frontera, en Cádiz, donde se pulverizaron los 46ºC a la sombra el 17 de agosto.

El otoño, más cálido y seguramente más seco, pero ojo a las DANAS

En cuanto a los pronósticos, nos espera un otoño más cálido de lo normal en toda España y posiblemente poco lluvioso. "Los pronósticos son bastante sólidos en que será un otoño con temperaturas superiores a las normales en conjunto", sostiene Rubén. Algo demasiado habitual en lo que ya es una constante mala noticia en cuanto al récord de temperatura que se rompe año tras año y mes tras mes.

"En cuanto a las lluvias, como siempre, es más difícil, hay más incertidumbre", apunta el portavoz. Sí que se sabe que el agua del Mediterráneo está más caliente que nunca y que esa energía podría descargar este otoño en forma de DANAs violentas.