España afrontará pérdidas de 12.200 millones de euros por las olas de calor en 2025 y ni siquiera se han contado los incendios de agosto

El calor extremo del verano augura futuras DANAS en otoño: los expertos piden precaución en el Mediterráneo

Compartir







La Universidad de Manheim en colaboración con el Banco Central Europeo ha revelado un informe que pone precio a las pérdidas provocadas por las olas de calor de este verano. Calcula el coste de los fenómenos extremos generados a raíz del cambio climático en 2025, los cuales han provocado pérdidas millonarias en Europa y también en España.

España es uno de los países más afectados de Europa a pesar de que estos datos no incluyen las pérdidas por los terribles incendios que afectaron sobre todo al noroeste en julio y en agosto. La factura asciende a más de 12.000 millones de euros por el calor, las sequías y las inundaciones. Y no es una excepción, se prevé que en 2029 subirá hasta los 34.000 millones de euros si nada cambia.

Fenómenos extremos con coste en vidas humanas y en dinero

Es la prueba de que los fenómenos extremos frenan la economía. El estudio toma tres tipos de fenómenos extremos: el calor, que reduce la productividad; la sequía, que daña sobre todo a la agricultura y las inundaciones, que causan daños directos a infraestructuras y a edificios. "Son los tres peligros relacionados con el cambio climático que más coste en vidas humanas y económico van a tener los países europeos", asegura Jorge Olcina, climatólogo de la Universidad de Alicante.

De todos los países, España será el que más pagará por estos fenómenos meteorológicos extremos este 2025. Los 12.200 millones de euros suponen casi el 30% de la factura total a la que tendrá que hacer frente la Unión Europea. "En general son los países mediterráneos", apunta Olcina.

"España sabemos que es uno de los puntos calientes de cambio climático", asegura el climatólogo. Esto ocurre por nuestra ubicación entre los climas templados y cálidos. "Tenemos veranos cada vez más calurosos, menos confortables y con más pérdida de vidas humanas, y otoños torrencialmente lluviosos", añade.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Calor, inundaciones y sequía, los tres desastres que devorarán España

El informe desgrana las pérdidas. Buena parte hay que achacarlas a que el calor reduce la productividad en la construcción y la hostelería. La sequía afecta de forma implacable a la agricultura y a la ganadería. Por su parte las inundaciones también dañan el sector primario pero perjudica a todo el tejido económico, destrozando edificios, vías de tren y carreteras.

"Todo tipo de daños en las cosechas afecta a las personas, a las infraestructuras y esto tiene una traducción en dinero", afirma Fernando Valladares, científico del CSIC. Este año, pese a la intensidad extraordinaria de las olas de calor, no es excepcional en cuanto a cambio climático. Los fenómenos extremos se repetirán todos los años y las pérdidas tras ellos se prolongarán en el tiempo. "Va a haber un decalaje de gastos que iremos pagando en los próximos meses", señala Valladares.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Las pérdidas acumuladas en la Unión Europea ascenderán a 126.000 millones en 2029, de los que 34.800 le tocará pagar a España. Otra vez la mayor cantidad. Lo peor, apunta el científico, "que en los próximos meses seguirán ocurriendo cosas".