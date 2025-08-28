Castilla y León aún lucha contra seis grandes fuegos, siendo el de Fasgar el que más preocupa debido a la reactivación por el viento

Los reyes, "sobrecogidos" al ver la "dimensión de la tragedia" de los incendios en Las Médulas: "Hay mucho que hacer"

Los incendios forestales han calcinado por el momento 141.000 hectáreas en Castilla y León. En la comunidad todavía siguen activos seis grandes fuegos y el que más preocupa es el del municipio leonés de Fasgar, que lleva 20 días ardiendo sin interrupción, según informa Lucía Sánchez.

La entrada de fuertes rachas de viento ha provocado que este incendio se haya reavivado y que se hayan roto las líneas defensivas que contenían las llamas dentro de un perímetro con escaso avance.

Por otra parte, la mejora en la situación de otros fuegos ha permitido que los vecinos de diez localidades pudieran volver a sus casas después de haber sido realojados.

Rebajan gravedad en Garaño y Anllares del Sil

La Junta de Castilla y León ha rebajado este jueves por la tarde a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 los incendios forestales originados en Garaño y Anllares del Sil al haber desaparecido, en ambos casos, las causas que motivaron su declaración de nivel 2.

La plataforma Inforcyl de la Junta recoge este cambio de grado de peligrosidad, tras haber alcanzado su máximo por amenazar a zonas habitadas, infraestructuras o bienes materiales, y haber causado desalojos.

En concreto, el incendio de Garaño, en el que trabajan en este momento una treintena de medios terrestres con el objetivo de extinguir el fuego, se originó el pasado domingo 24 de agosto , mismo día en el que alcanzó gravedad 2.

El de Anllares del Sil, donde hay una veintena de medios terrestres en la actualidad, es uno de los más duraderos de esta oleada de incendios en la provincia de León, pues se inició el 8 de agosto. Su última subida a nivel 2 fue el pasado 26 de agosto.