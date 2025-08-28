El angustioso rescate de una familia de ganaderos atrapados por el fuego en Cualedro, Ourense

Un policía fuera de servicio, amigo de los ganaderos, recibió el aviso y guio a la Guardia Civil hasta la granja, que estaba envuelta en llamas

El conductor de un buldócer se juega la vida para crear un cortafuegos en el incendio de Sanabria, Zamora

OurenseLos reyes de España, durante su visita en Ourense a las zonas afectadas por los incendios forestales, han estado este jueves con los protagonistas de un angustioso rescate al límite que se produjo en el municipio de Cualedro. Informan en el vídeo Sara García y Miguel Manso.

En la mencionada localidad gallega, una familia de ganaderos que había quedado atrapada por culpa del incendio pudo salvar la vida gracias a la ayuda, casi milagrosa, de un policía.

El agente nacional, fuera de servicio puesto que estaba disfrutando de las vacaciones en su pueblo, fue quien recibió el aviso de sus amigos y condujo a la Guardia Civil hasta la explotación ganadera, que se encontraba ya completamente envuelta en llamas.

Media hora atrapados por el fuego

Elena, ganadera y una de las tres personas rescatadas, explica que "estaba fuera de la nave, he entrado dentro y en minutos se ha rodeado de fuego. Ya no se podía salir y la granja se llenó de humo. No se respiraba".

A continuación, añade que, en la media hora que permanecieron atrapados en el recinto, sintieron mucho "miedo" porque "si sales te quemas y si te quedas dentro te ahogas".

Por último, y sin poder evitar una leve sonrisa tras el final feliz, Elena subraya que "como conocía el camino, -el policía- los ha dirigido", destacando también que "han sido muy valientes".