Los reyes visitan Ourense para conocer la magnitud de los daños causados por los incendios

Los monarcas expresan su "gratitud, reconocimiento y comprensión" al personal que luchó contra los fuegos de Ourense

Los reyes, "sobrecogidos" al ver la "dimensión de la tragedia" de los incendios en Las Médulas: "Hay mucho que hacer"

Compartir







Vecinos del municipio ourensano de Verín y autoridades fueron este jueves los encargados de trasladar a los reyes de España el impacto que los incendios forestales tiene sobre la población y el medio rural, así como las labores de recuperación que se desarrollan tras la oleada de fuegos que asoló Galicia y, sobre todo, la provincia de Ourense, según informa Sara Lago.

Felipe VI y la reina Letizia, acompañados por la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, iniciaron su visita en el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV.

PUEDE INTERESARTE Las medidas antiincendios propuesta por Feijóo ya están vigentes en el sistema penal español

Los monarcas llegaron en helicóptero a Verín, donde fueron recibidos entre aplausos y vítores de los vecinos, junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; la consejera de Medio Rural, María José Gómez; el alcalde de Verín, Gerardo Seoane; y el regidor de Monterrei, José Luis Suárez, entre otras autoridades.

A continuación, se desplazaron hasta una explotación ganadera de Cualedro donde los responsables de la misma les trasladaron el impacto de estos fuegos en el sector.

Agradecimiento a los equipos de emergencia

Una vez en el interior del centro en Verín, se dirigieron a la sala de control donde conocieron, de la mano de la jefa del Servicio Provincial de Incendios de Ourense, Sandra Martínez, la situación de la provincia y de las tareas que se realizan actualmente sobre el terreno.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Tras ello, los monarcas agradecieron a los representantes de los equipos de emergencia, entre los que se encontraban miembros de la UME, Brilat, del Cuerpo de Bomberos de la República Portuguesa, Guardia Civil, Brigadistas, entre otros, la labor realizada en las zonas afectadas por los incendios.

Los reyes también se interesaron por la salud de los heridos y Felipe VI hizo un reconocimiento "muy especial y muy agradecido" a los efectivos que estos días trabajaron para salvar vidas y luchar contra los incendios.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

"Gratitud, reconocimiento y también comprensión porque solo cada uno de vosotros sabe lo que tuvo que pasar, las dificultades, superar las propias competencias y posibilidades para poder hacer el trabajo como hicisteis", expresaron los monarcas.

Una visita "muy cercana" e "importante"

El alcalde del municipio de Monterrei (Ourense), José Luis Suárez Martínez, calificó la visita de los reyes como "muy cercana" e "importante". "Estas visitas nos dan mucho ánimo y fuerza", afirmó el regidor.

Los vecinos, según detalló, le trasladaron a los monarcas la situación del rural a la que "es necesario dar un cambio" y la reclamación principal de la ciudadanía fue la limpieza de los montes y la protección de los núcleos de población.

Asimismo, los reyes explicaron que "querían estar" en Ourense para escuchar a los vecinos, "verles las caras" y conocer el "drama humano" que supusieron los incendios y la perdida económica.