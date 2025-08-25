Las ayudas implican complejidad burocrática y no siempre son suficientes para la rehabilitación de una vivienda

Municipios valencianos afectados por la DANA debaten ahora si se permite el uso residencial en plantas bajas

Compartir







ValenciaEste lunes se cumplen 300 días de la riada que arrasó el sur de Valencia el pasado octubre. Diez meses en los que los pueblos más afectados han ido levantándose poco a poco, desde las limpiezas de barro y los rescates iniciales hasta la rehabilitación total de las viviendas. Pero el ritmo de la vuelta a la normalidad es desigual y muchas familias siguen aún en ascuas, informa en el vídeo Manu Reyes.

A lo largo de todo este proceso, la zona cero ha contado con la ayuda inestimable de muchos voluntarios. Ellos saben mejor que nadie como va la reconstrucción tras esta catástrofe y algunos pueden comparar el ritmo con otros desastres recientes que ha sufrido España, como el volcán de La Palma o el terremoto de Lorca.

Fernando recuerda lo que vivió en Lorca hace 14 años

Este último es el caso de Nando. En su cabeza, dos fechas: el 11 de mayo de 2011 y el 29 de octubre de 2024. La DANA y el terremoto son dos catástrofes que ha vivido de primera mano. Él vive en Lorca pero trabaja ahora en la reconstrucción en Catarroja, lo que le permite hacer balance, comparando la evolución de la vuelta a la normalidad en ambos lugares.

"Yo no lo llego a comprender", asegura, "cómo después de 10 meses todavía hay casas que están en un estado tan malo". Y es que Fernando aún recuerda como fueron esos 10 primeros meses tras el terremoto, "Había muchos edificios que aún estaban con puntales". Si 10 meses se hacen largos, 14 años deberían dar para construir toda Lorca de nuevo. Pero este voluntario se lamenta pensando en que aún quedan secuelas: "Lorca ha cambiado bastante, pero hay familias que todavía no han recibido alguna ayuda".

Vivian, voluntaria: "En Canarias aún hay gente viviendo en contenedores"

Desde Catarroja a Paiporta, donde vive Vivian, canaria que ha vivido y ayudado en la DANA y conoce de primera mano la situación de La Palma. "Nos quita un poco el ánimo ver como está la situación en la isla a los que nos consideramos de Paiporta". Hace una comparación de ambas. "Viendo como viven todavía en contenedores o pidiendo ayudas, luchando por sus casas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Asegura que hay avance, pero sostiene que hay que darse toda la prisa posible: "Al igual que en Lorca, que en La Palma, en los incendios, todas estas cosas de recuperación, todos estos procesos son largos, duros y costosos". Eso sí, asegura que estará ayudando siempre que pueda cuando haya gente en peligro.