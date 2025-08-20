Solo sabía que se llamaba Iñaki y que vivía en un pueblo de Gipuzkoa: ha recorrido 2100 kilómetros en su búsqueda

ValenciaLa DANA del pasado octubre sigue dejando historias tristes pero también emotivas. Es el caso del reencuentro de Toni con el voluntario de Euskadi que tanto le ayudó cuando la riada arrasó Paiporta. Solo sabía que se llamaba Iñaki y que vivía en un pueblo de Gipuzkoa. Según informa en el vídeo Manu Reyes, llevaba todos estos meses intentando saber algo de él.

Los últimos tres días el valenciano ha recorrido con su vehículo más de 2100 kilómetros. La generosidad del vasco y los momentos vividos al lado le marcaron, fueron suficientes para forjar una amistad. Nunca pudieron darse los teléfonos. Con solo su nombre, una foto y una promesa, el valenciano salió en su búsqueda.

"¿Te acuerdas del señor del País Vasco?, me voy a buscarlo"

"El primer día de vacaciones le dije a mi hija, '¿Te acuerdas el señor que conocimos aquí, Paiporta, que era del País Vasco? Me voy a buscarlo', y allá fui". El estupor de la joven no le frenó. La DANA golpeó con fuerza a su gente, su casa y su vida. Mientras luchaba por salir adelante en su zona de Paiporta, relata a Noticias Cuatro, su amigo Iñaki de Gipuzkoa y él compartieron momentos muy duros. "Había una devastación total".

Toni recuerda: "Estuvimos quitando barro, sacando puertas, arrancando todo. Me saltaban las lágrimas". Las emociones estaban a flor de piel ante la magnitud del desastre y el daño que había hecho en tantas vidas. "Yo le conté a los amigos que hayan fallecido, lo de los nenes de Torrente, de aquí, y lloramos". El valenciano no puede evitar conmoverse: "Los voluntarios aquí nos lo dieron todo".

Nunca pudieron darse los teléfonos... hasta ahora

Desbordados por la situación, no pudieron despedirse ni intercambiar teléfonos, pero Toni le hizo una promesa a su amigo: "Acuérdate de mí que voy a ir a buscarte". No querían que la relación acabase ahí. "Tenía esa ilusión de ir a verlo, de darle el detalle, juntarme con su gente", explica.

Y tras 10 meses lo consiguió. El de Paiporta nos muestra los vídeos de su emotivo reencuentro, en una gran comida en la casa del vasco. Aplausos, abrazos y la sensación de paz y alivio inundan el ambiente. Ahí sí que pudieron darse los números de teléfono, y vaya que lo aprovechan. "¡Qué alegría me da veros!", exclama Toni a las caras que ve en su teléfono, conectando vía videollamada con el norte. "¿Cómo te va todo campeón?", responde Iñaki. La DANA nos hizo vivir lo peor, pero también nos mostró que hay mucha gente buena que merece la pena.