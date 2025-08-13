Rubén, que vivió la tragedia de Paiporta, crea una app para comunicarse sin red

Un grupo de jóvenes, estudiantes de ingeniería, ha desarrollado una aplicación que conecta móviles sin necesidad de tener conexión a internet.

Una app que no necesita red ni wifi y que daría información vital para afectados, voluntarios y ayuda

Un grupo de jóvenes, estudiantes de ingeniería, ha desarrollado una aplicación que conecta móviles sin necesidad de tener conexión a internet. La idea se les ocurrió tras la DANA de Valencia. Conectar a voluntarios, afectados y organismos públicos para conseguir una respuesta más rápida. El reportero de Cuatro, Manu Reyes, ha estado con ellos.

La realidad tras la DANA es distinta. La fuerza de la Dana de Valencia ha modificado todas las previsiones, por ello el gobierno y la Confederación Hidrográfica del Júcar crearán nuevos mapas de peligrosidad, ante algo que superó la previsión , la gestión y que dejó a los ciudadanos a su suerte

Rubén, ingeniero multimedia, sufrió la Dana en Paiporta y temió por la vida de quienes más quiere, no sabía si sus abuelos estaban vivos y eso le dio por pensar. Por ello ha creado App Disaster Matters para dar información y ayuda útil en caso de catástrofe.

Una app que no necesita red ni wifi y que daría información vital para afectados, voluntarios y ayuda. Al cruzarnos entre usuarios, la información pasaría de uno a otro para encontrar lugares que necesitan ayuda, calles cortadas y actualizaciones y noticias. Una gran idea surgida de una gran tragedia.

"Te paso la información a ti muy básica sin iconos , botones grandes, sin necesidad de pasar por la wifi"

El mundo de Rubén y los vecinos de Paiporta y zonas afectadas ha cambiad ,mucho y muchos se han perdido y ellos aspiran a proteger y ayudar a los que quedan.