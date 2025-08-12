El pueblo del Raval de Algemesí denuncia la falta de ayudas tras ser una de las zonas más afectadas en la zona 0 de la DANA

Casi 10 meses después de la DANA en Valencia todavía hay vecinos que siguen abandonados. No tienen ni colegio, ni enfermería, ni bares. Hablamos del barrio del Raval de Algemesí, una de las zonas más pobres de España, donde la tragedia se ha cebado especialmente.

Los parques siguen abandonados, guarderías sin funcionamiento a las que asistían hasta 50 niños, un colegio que también está cerrado y un hartazgo y abandono que sienten los vecinos que declaran ser los olvidados de la zona.

"No puede ser que más de 9 meses después estén en la situación que que ahora vais a ver", explica John Nacher, desde 'Algemesí Solidario'. El Raval forma parte del 1% de localidades con más pobreza de nuestro país. La DANA nos ha dejado en un estado de depresión económica y social absoluto: "El único servicio que hay hoy en día en el barrio del Raval es la farmacia, ni el bar ni el ultramarino van a abrir"

Las calles de la localidad siguen llenas de enseres

"En 10 meses mira cómo estamos. Ni una solución, lo han dejado como si no existiéramos", dice una de las vecinas. "Como lo podéis ver, el parque está prácticamente igual que a las dos semanas de de la DANA. Bueno, ahora los dos parques infantiles que hay en en el barrio lleva, nueve meses después continúan en un estado que lo podéis ver..."