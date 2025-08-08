Diana Morant aseguraba estar completamente rota de dolor tras conocer la noticia

Dimite el comisionado de gestión de la DANA por la supuesta falsificación de su título universitario: "Ya no aguanto"

Compartir







José María Ángel continúa ingresado por un intento de suicidio. Según informa Laura Serra, parece que evoluciona favorablemente tras haber sido hospitalizado en estado grave en el Hospital de Llíria, en el que ahora se encuentra estable. Un episodio que se ha producido pocos días después de que presentara su renunciara como comisionado del Gobierno para la reconstrucción de la DANA. Una renuncia dimisión que, según su entorno, ha estado marcada por una fuerte campaña de acoso.

Su nombre volvió a colocarse en el foco mediático después de que la Fiscalía Anticorrupción abriera diligencias ante la sospecha de la falsificación de su currículum hace ya más de 40 años. En concreto, se hablaba de evidencias claras en la obtención de un título universitario necesario para su puesto en la Administración Pública. Tras ingresar en el centro hospitalario, las reacciones políticas no han tardado en aparecer.

PUEDE INTERESARTE Noelia Núñez mantiene que fue un error, pide perdón y reta a los socialistas a dimitir si han mentido en sus estudios

"Todo mi cariño y apoyo a José María Ángel y a su familia", asegura Pedro Sánchez

En el caso de José María Ángel, esta información le obligó a dimitir del cargo que ahora desempeñaba como comisionado del Ejecutivo para la reconstrucción tras la DANA. Batalla, en su último comunicado, señalaba el enorme daño que se le estaba haciendo y desmentía el haber falsificado algún tipo de documentación. Hoy está hospitalizado por un intento de suicidio.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, aseguraba estar completamente rota de dolor y hablaba del ensañamiento que había recibido Ángel Batalla. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mandaba todo su cariño a él y a su familia: "Todo mi cariño y apoyo a José María Ángel y a su familia en estos difíciles momentos".

PUEDE INTERESARTE Noelia Núñez dimite de todos sus cargos en el PP tras mentir en el currículum y Feijóo sale en su defensa

"Es enorme el shock, la tristeza y la indignación", destaca Ximo Puig

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, invitaba a hacer una reflexión: "La política nunca puede ser un arma, un instrumento de acoso y derribo al adversario y eso hay que tratar de que no ocurra. Eso es lo que ha estado ocurriendo todo este tiempo y eso sólo tiene malas consecuencias de destrucción de familias y destrucción de vidas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Ximo Puig, exsenador en las Cortes Generales de España, hablaba de shock, tristeza e indignación: "Es enorme el shock, la tristeza y la indignación. La deshumanización de la política, ¿a dónde nos aboca? ¿Quién querrá entrar en política? Todo mi cariño a José María Ángel. Para recuperarse tiene la suerte de contar con su esposa Carmen, su familia, y el libro de su vida". También la oposición. La Generalitat agradecía la rápida actuación de los sanitarios en un momento en el que todas las miradas vuelven a estar sobre él.