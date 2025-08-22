Un gran número de animales siguen viviendo apiñados en las protectoras esperando a su dueño

ValenciaHan pasado casi diez meses de la DANA que arrasó Valencia aquel 29 de octubre. Durante todo ese tiempo, algunos dueños de perros que la riada hizo desaparecer han estado buscándolos. Protectoras de la zona pudieron acoger a algunos, pero el número de animales viven apiñados en ellas esperando un hogar ya es demasiado elevado, informa en el vídeo Manu Reyes.

"De esto ya hace 295 días, pero sigue doliendo bastante", se lamenta José Rodríguez. Perdió a Arus, su perro, en medio de caos de la riada en un parque de Alfafar. La DANA se lo llevó ante sus ojos. Desde aquel día lo busca en redes a diario, y sale a pasear pegando carteles y mostrando fotos. Nada es demasiado si hay posibilidad de encontrar a quien, para él, significaba todo.

"Lo vi más o menos a un metro. Cuando yo me estaba subiendo él cogió, me miró y se fue", dice recordando el fatídico día. "Me enseñó muchas cosas. Cómo amar, como querer sin recibir nada a cambio". José no piensa olvidarse jamás del pequeño Arus: "Mientras yo tenga el hilo de vida, siempre lo voy a buscar".

No puede evitar emocionarse: "Me quebré un poco, pero no por esto, sino porque veo que todavía hay gente que todavía se preocupa por todo lo que pasó". Sabe que es difícil que esté vivo. Solo espera que, si alguien lo tiene en su casa, "si quiere devolverlo, que lo devuelva. Y si no, que lo cuide". Lo quiere como a un hijo.

El de Arus, por desgracia, no es el único caso de mascotas que la riada alejó, quizás para siempre, de sus dueños. En las calles de Valencia se puede encontrar un mural dedicado a Toska, una pastora alemana que fue rescatada y que, todavía 10 meses después, busca un hogar en el que estar.

"Toska apareció en uno de los pueblos afectados por la DANA a los 10 días de que pasara la tormenta. Desde entonces está aquí y no ha tenido segundas oportunidades", afirma María Penades, de la protectora Moderpran. "Toska es una perrita súper buena". Ella y todos los animales que están en esta perrera siguen buscando un hogar después de haberlo perdido todo, al igual que muchos humanos.