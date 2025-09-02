Científicos y ecologistas aplauden las medidas del Gobierno aunque son escépticos sobre su aprobación

Pedro Sánchez presenta su pacto de Estado contra el cambio climático: las medidas más relevantes

El Consejo de Ministros ha dado hoy los primeros pasos para materializar las 10 propuestas del pacto de Estado frente a la emergencia climática. Entre las medidas está, por ejemplo, conseguir el compromiso de las comunidades autónomas para que aumenten y mantengan durante todo el año los medios técnicos y humanos, de lo que se ha hablado mucho durante esta oleada de incendios.

También está la intención de crear una Agencia Estatal de Emergencias para mejorar la coordinación entre el Estado y las autonomías; adaptar la legislación a la nueva realidad con estas grandes olas de calor e impulsar la creación de una red de refugios climáticos.

"El cambio climático está por encima de las ideologías políticas", señala un climatólogo

El Gobierno quiere acordar no solo con los partidos políticos sino con los agentes sociales. Científicos y ecologistas aplauden las medidas aunque son escépticos sobre su aprobación. “Debería existir desde hace años. El cambio climático está por encima de las ideologías políticas. Es un fenómeno que nos va a afectar a toda la humanidad”, explica Jorge Olcina, climatólogo.

“Un pacto de Estado para la crisis climática es imprescindible. Se lleva proponiendo hace ya muchos años", apunta Fernando Valladeres, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Algunos creen que estas medidas tendrían que haber llegado antes. “Llega tarde, pero llega. Las fechas que nos iban poniendo la comunidad científica se están reventando", destaca Eva Saldaña, directora de Greenpeace España.

El cambio climático se ha acelerado en España desde 2019

Los expertos advierten que el cambio climático se ha acelerado en el mundo. “Sobre todo en España desde el año 2019. Lo estamos viendo en directo”, lamenta Francisco Martín, meteorólogo. “Los incendios y la DANA del año pasado son solo la punta del iceberg de lo que está por venir”, añade Saldaña.

Aunque reconocen que tomar medidas puede ser difícil por la aparición de los negacionistas, pero se remiten a las cifras. “El negacionismo es una creencia y aquí estamos hablando de evidencias de datos científicos comprobados. Estamos en un proceso que lamentablemente está desbocado, no conseguimos frenarlo”, resalta Valladeres.

“Yo pensaba que a mí no me iba a afectar el cambio climático. Se hablaba de los años 50, de los años 2000, sí, pero es que lo tenemos aquí”, dice el experto. Y por eso, alertan: “La emergencia climática está aquí y se está cobrando muchas vidas. Yo creo que la gente es muy consciente de esto ya”.