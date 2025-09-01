La mayoría del Ejecutivo ha apoyado a Pedro Sánchez en su propuesta contra el cambio climático

Alberto Núñez Feijóo abre el curso político desde Galicia: "Será un cuatrimestre determinante para el futuro de España"

Compartir







Comienza un nuevo curso político en Moncloa. La primera comparecencia del presidente del Gobierno se ha centrado en el clima tras un verano complicado con los incendios. Sánchez ha presentado su propuesta de un pacto de Estado medioambiental arropado por la mayoría del Ejecutivo. Según informa Diego Arce, el líder socialista ha reconocido que las políticas desplegadas hasta ahora han quedado superadas y ha propuesto 10 medidas para combatir la emergencia climática.

Pedro Sánchez ha afirmado que hay que escuchar no solo a los ecologistas, sino también al sector primario, agricultores y ganaderos. En su discurso ha incluido a todo el mundo a negociar con todos, también con los agentes sociales e incluso con países vecinos como Portugal y Francia. En este pacto se encuentra la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil y de Emergencias para mejorar la coordinación entre territorios y el aumento de los medios técnicos.

"Les pido que que no polaricemos con esto", recalca Sánchez sobre la emergencia climática

Sánchez aprobará mañana el pacto de Estado contra el cambio climático con 10 compromisos. El líder socialista ha puesto como ejemplos los pactos de Estado contra la violencia de genero, el terrorismo o las pensiones para ver la gravedad de la situación. “El cambio climático mata. Mata el negacionismo climático que profesa una parte importante cada vez más creciente como consecuencia de los bulos que se expanden en las redes sociales”.

El presidente del Gobierno no ha mencionado directamente al PP, pero sí que ha dicho que esta oleada de incendios no ha sido coincidencia ni consecuencia de una trama pirómana. Pedro Sánchez y 19 de sus ministros han presentado el pacto de Estado ante la emergencia climática. Toda una declaración de intenciones en el inicio del curso político siendo consciente de la dificultad de llegar a acuerdos. “A todos los políticos y políticas del país yo les pido que que no polaricemos con esto. Que dejemos este asunto al margen de las disputas competenciales, territoriales y partidistas”, ha recalcado Sánchez.

PUEDE INTERESARTE Los reyes visitan Ourense para conocer de primera mano la magnitud de los daños causados por los incendios

Los compromisos más destacados del plan estatal

El presidente del Gobierno ha puesto el foco en una política de prevención insuficiente, una gestión del territorio inadecuada y un cambio climático que se acelera con fuegos mas impredecibles y letales. Entre los 10 compromisos de la propuesta se hallan:

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Fondos con recursos permanentes que sirvan para la reconstrucción.

que sirvan para la reconstrucción. Una Agencia Estatal de Protección Civil.

El despliegue de una Estrategia Nacional de Resiliencia Hidráulica.

La adaptación de la legislación y el territorio a unas temperaturas más severas.

de la y el territorio a unas temperaturas más severas. La creación, desde la público, de una amplia red de refugios climáticos.

El reconocimiento y potenciación del papel del mundo rural.

La instauración de una cultura cívica de prevención ante emergencias.

Sánchez afirma que el país está ante "un panorama negro"

El presidente del Ejecutivo ha dibujado un panorama negro por el que movilizarse: “Estos eventos climáticos extremos han provocado en estos últimos cinco años que el Estado desembolse 32.000 millones de euros, que representa el mismo presupuesto que durante ese mismo tiempo hemos gastado, o mejor dicho, hemos invertido en la educación de nuestros hijos y de nuestras. Y por cierto, que han provocado la muerte de más de 20.000 personas”, ha señalado. Sánchez ha defendido la necesidad de “redimensionar y redefinir todos los aspectos vinculados con la mitigación y la adaptación al cambio climático".

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

"La terrible ola que hemos sufrido este año no es fruto de la casualidad ni tampoco de una trama pirómana, como insinúan algunas veces la bulosfera en las redes sociales. Seamos serios, seamos rigurosos", ha indicado. El líder socialista ha considerado que tienen que hacer "una apuesta que trascienda las legislaturas y que, por tanto, la emergencia climática y las políticas vinculadas con la emergencia climática sean políticas de Estado".