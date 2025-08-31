El presidente del PP señala que el PSOE no tiene un proyecto de país, sino "un proyecto de supervivencia política y judicial de su líder"

Alberto Núñez Feijóo se compromete a ser quien "limpie el buen nombre de la política que ha manchado el Gobierno"

Compartir







El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que España "no es un Estado fallido", sino que lo que pasa es que "tiene un Gobierno fallido" en el que las comunidades autónomas se han coordinado para hacer frente a los incendios forestales, mientras el Ejecutivo se ha "puesto de perfil" y el presidente, Pedro Sánchez, estaba de vacaciones. Informa en el vídeo Yolanda Menadas.

En el tradicional acto del partido en la Carballeira de San Xusto, en el municipio pontevedrés de Cerdedo-Cotobade, para inaugurar el curso político, ha afirmado que "ya está bien de que ante cualquier desgracia el Gobierno siempre se ponga de perfil" y siempre eche la culpa a otros.

PUEDE INTERESARTE Las medidas antiincendios propuesta por Feijóo ya están vigentes en el sistema penal español

"No falla, la culpa siempre es del PP, de las comunidades del PP o de un tal Feijóo", ha reprochado, por lo que se ha preguntado "qué pacto de Estado" plantea el Ejecutivo tras los incendios y cómo puede ser creíble si "no son capaces ni de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado".

Núñez Feijóo ha dicho que "no sé" si este curso que comienza será más largo o más corto, para a continuación confirmar que "será un cuatrimestre determinante para el futuro de España".

"Volveremos a entregar España a los españoles"

El líder de la oposición ha asegurado que el PSOE no tiene un proyecto de país, sino "un proyecto de supervivencia política y judicial de su líder, Pedro Sánchez", algo que considera que "ya le está costando demasiado" a los españoles.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

"España no puede renunciar a tener un lugar en el mundo porque Sánchez no esté dispuesto a renunciar a seguir viviendo en La Moncloa. Se necesita no solo un cambio político, sino un cambio de valores", ha defendido, comprometiéndose a ser el que "limpie el buen nombre de la política que ha manchado el Gobierno". "España no es este Gobierno y volveremos a entregar España a los españoles", ha aseverado.

"Hace falta un Gobierno más preocupado por perder los montes de España que por perder el relato y os aseguro que ese Gobierno lo tendrá España. Os aseguro que, pase lo que pase, será mi competencia porque el presidente del Gobierno de España se debe a cualquier territorio y a cualquier español", ha afirmado Feijóo.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Respecto a los recursos, ha defendido que "no están para ser mendigados, sino para ponerlos a disposición de sus propietarios, que son los españoles". "El presidente no está para que los problemas le resbalen, sino para comprometerse, con liderazgo, decisión y humildad", ha concluido.