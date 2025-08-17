Isabel Díaz Ayuso arremete contra la "falta de rigor, humanidad y antelación" del Gobierno de Pedro Sánchez

Así trabajan los brigadistas contra los incendios forestales: se juegan la vida por 1.298 euros limpios al mes

Compartir







El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto, ante la ola de incendios que asolan España, la creación de un "gran pacto de Estado" para la "mitigación y la adaptación" a la emergencia climática del país. Informan en el vídeo Sara Lago y Gabriel Cruz.

Así lo ha hecho este domingo tras interrumpir sus vacaciones para visitar el centro de coordinación operativo contraincendios de Ourense, donde ha estado acompañado del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

"Esto interpela a todas las administraciones públicas pero también a los grupos parlamentarios en el poder legislativo, al conjunto de la sociedad civil, a la ciencia, a la empresa, a los sindicatos. En definitiva, al conjunto del país", ha apuntado Sánchez.

Asimismo, Sánchez ha puesto en valor la profesionalidad, el oficio y la dedicación de los servidores públicos de España y ha dicho que, "hoy mismo", la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha dado luz verde a que "haya 500 efectivos más del Ejército de Tierra que se vayan a desplegar en los distintos incendios del país".

Ayuso critica a un Gobierno "paralizado"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado a un Ejecutivo "paralizado" que "ve cómo todo se quema" para "buscar culpables" y ha insistido en que "no hay que esperar para actuar", sino que hay que "adelantarse".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

"Considero que siempre actúa de la misma manera. Ve paralizado cómo todo se quema, todo se hunde o se apaga para después buscar culpables y luego ver si toma alguna decisión y recurrir al si necesitan ayuda que la pidan. Es como veo que actúan en todo momento", ha lanzado desde el Parque Central de Bomberos de Las Rozas tras hacer balance de las intervenciones realizadas en el marco de la campaña Infoma 2025.

Ayuso ha cargado contra la "falta de rigor, humanidad y antelación" del Gobierno de Pedro Sánchez y ha recalcado que España se encuentra "en la semana más negra de incendios que se recuerda" para recordar que se han quemado más de 150.000 hectáreas y han fallecido seis personas.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

"Creo que se han realizado declaraciones especialmente electoralistas contra Castilla y León y Andalucía y me parece que es volver a las situaciones que ya hemos vivido con la DANA. Es dejar que esos problemas maceren y después buscar culpables y eso no tiene un perdón", ha remarcado.