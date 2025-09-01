La AEMET ha dado a conocer los nombres que tendrán las borrascas esta temporada y ha anticipado un otoño cálido

Primera mañana de septiembre y buena parte del país ha amanecido con temperaturas frescas y chubascos o incluso previsión de tormenta. Pero la previsión del tiempo indica que el otoño solo está dando un primer aviso y que las jornadas de sol y temperaturas más cálidas regresarán pronto, en cerca de 48 horas, informa en el vídeo Rosemary Alker.

La razón de este primer otoño momentáneo es una profunda borrasca ubicada sobre el Reino Unido que ha enviado una vaguada a la península. La entrada de aire frío, marcada con tonalidades más verdosas en los mapas de la AEMET, está dejando los termómetros por debajo de lo habitual después de uno de los veranos más cálidos.

Dos días de frío en el norte: Salamanca despertará con 8ºC

Durante las jornadas del lunes y el martes, el noroeste del país registrará mínimas frías para la época. Hasta los 8ºC bajarán en Salamanca, los 9ºC en León, 14ºC en la capital o 12ºC en Cáceres. Además, las máximas se mantendrán muy suaves, rondando los 25ºC. Nada que ver con el Mediterráneo, donde las mínimas aún no descienden de los 20ºC en muchos puntos. A mediodía del martes, se podría llegar hasta los 35ºC en Murcia o 31ºC en Valencia.

Para el miércoles la vaguada se retira por el noreste y volverán a subir las temperaturas. Las máximas se situarán por encima de los 30ºC en la mayor parte de España, salvo la cornisa Cantábrica. A primera hora, la jornada aún comenzará con fresco, especialmente en la meseta norte.

Comienza el otoño meteorológico: la primera borrasca de alto impacto será Alice

El 1 de septiembre empieza el otoño meteorológico. Según la AEMET, el trimestre se presenta más cálido de lo habitual. El rojo oscuro de los mapas de previsión indica temperaturas más elevadas especialmente en el norte y el este. En cuanto a precipitación, los modelos indican que serán meses normales en la mayor parte de España, salvo en el oeste del país, donde podría llover ligeramente menos.

Este lunes, además, se ha conocido la lista de los nombres que recibirán las borrascas que afecten al país este invierno. Los acuñan en conjunto las agencias meteorológicas de los países considerados el suroeste de Europa, es decir, Portugal, España, Luxemburgo, Bélgica y Francia. Los centros de bajas presiones que puedan traer consigo daños materiales o un aviso, como mínimo, de carácter naranja tendrán nombre. La primera de esta temporada sería Alice pero los modelos aún no la dibujan en los mapas.