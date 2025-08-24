La última ola de calor ha sido la más intensa en España, según datos de la Aemet

La ola de calor ha sido la más intensa desde 1975 y este verano es uno de los dos más cálidos, según la Aemet

La Aemet ha confirmado que la reciente ola de calor ha sido la más intensa hasta ahora en España desde que se tienen registros, por encima de 2022. Esta última ola de calor que se ha sufrido durante la primera quincena de agosto fue un episodio de 16 días y tuvo una anomalía de 4.6 grados por encima de la temperatura promedio en esta época del año, superando la del 2022 que fue de 4.5 grados. Una tendencia que se veía venir porque desde 1975 se han registrado 77 olas de calor en la Península y Baleares, de las seis que han tenido una anomalía de 4 °C o más, cinco de ellas se han producido desde 2019.

Se superó los cuatro grados también en Agosto de 2021 y se llegó a los 4 en 2023 y 2019. Con los datos observados y la predicción hasta el día 31, lo más probable es que agosto de 2025 se sitúe entre uno de los cuatro más cálidos de la serie; cuatro de los cinco agostos más cálidos han sido los cuatro últimos. Analizado el comportamiento de las temperaturas durante el verano, destaca el largo período con temperaturas superiores a las normales también en junio y principios de julio.

1,6ºC Más que en 1961

En este contexto, la AEMET detalla que la temperatura media en España ha aumentado 1,69°C entre 1961 y 2024 y que las olas de calor están aumentando en "duración, extensión e intensidad", y cada vez se registran con más frecuencia episodios de temperaturas muy altas, tanto diurnas como nocturnas.

Según los datos del Panel Intergubernamental contra el Cambio Climático, los veranos habituales a mediados del siglo XXI en la región mediterránea podrían ser unos 2°C más cálidos que los del período 1981-2020 y la AEMET alerta de que los veranos de 2022 y 2025 ya están al nivel de esos veranos de mediados de siglo.

"Que cuatro de las cinco olas de calor más intensas hayan ocurrido desde 2019 no es casualidad. Cada verano no va a ser siempre más cálido que el anterior; pero la tendencia a veranos más extremos es clara. Las claves: adaptación y mitigación del cambio climático", concluye la AEMET.