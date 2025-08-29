Cerca de 10.000 viviendas se han quedado sin electricidad y los vuelos tuvieron que ser paralizados en la isla

ParísUn fuerte sistema convectivo ha generado estragos en la isla francesa de Córcega, situada al sureste del país en el Mediterráneo. La tormenta, que ha traído consigo fuertes vientos e intensas lluvias, ha dejado sin luz a unos 10.000 vecinos y ha provocado la paralización del aeropuerto, informa en el vídeo Clara Marín.

Desde balcones, coches o donde les pillase, numerosos vecinos y turistas grabaron con sus teléfonos móviles imágenes impactantes. Vientos huracanados y poca visibilidad imposibilitaban conducir y salir a la calle. En la carretera la situación se complica: un conductor que circulaba por la localidad de Porticcio apenas puede ver lo que tiene delante. Una cobertura de agua teñida de marrón inunda la calzada.

Las trombas de agua han provocado inundaciones

Algunos árboles resisten como pueden, otros no han tenido tanta suerte. En algunos puertos deportivos y pesqueros, de aguas normalmente calmas, las imágenes muestran a los barcos chocando contra el oleaje, con unos espectaculares relámpagos de fondo. La tormenta avanzó muy veloz, una cámara captó como la oscuridad cubrió el cielo a plena luz del día.

Misma imagen en el aeropuerto. Las rachas de viento alcanzaron hasta 160 km por hora. Aviones y avionetas no pueden resistir al temporal. Pero hay más efectos: unas 10.000 viviendas se han quedado sin electricidad por la fuerte tormenta. La agencia de meteorología francesa activó el jueves la alerta naranja. Durante la mañana del viernes el tiempo ha vuelto a la normalidad. La tormenta es consecuencia de la misma masa de aire que ha dejado trombas de agua en Menorca esta semana.