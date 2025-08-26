El fenómeno se conoce como 'haboob' y es típico de los monzones irregulares del verano

WashingtonUna tormenta de arena descomunal ha azotado este lunes la ciudad de Phoenix, en Arizona. El viento ha tirado árboles, farolas y postes en varias poblaciones del condado de Maricopa. También ha dejado a miles de personas sin electricidad, provocado atascos interminables e interrumpido los vuelos en el aeropuerto internacional de la ciudad.

La enorme nube de polvo fue grabada por muchos ciudadanos atónitos, tanto desde fuera del nubarrón como desde dentro. Los que ya han sido engullidos, apenas pueden ver lo que tienen delante, ya que la tormenta redujo la visibilidad a unos 400 metros. Las imágenes son de paisaje apocalíptico. Parece el fin del mundo, la arena envuelve todo lo que pilla a su paso. Avanza sin pausa como en una película de terror.

Bloqueo de carreteras y del aeropuerto

A quienes pilla en el coche no pueden más que detenerse o avanzar con máxima precaución. Estas tormentas pueden hacer que conducir sea casi imposible. Los vídeos grabados desde la carretera demuestran como en cuestión de segundos la oscuridad es total. Otros afortunados filman desde su ventana como el nubarrón se come sus jardines, pero aquellos que estaban en el exterior tienen que correr a resguardarse.

Si por tierra la situación se complica, por aire el bloqueo es total. La tarde fue compleja en el aeropuerto, con los vuelos sufriendo retrasos de hasta 30 minutos y los aviones sometiéndose a comprobaciones de última hora para evaluar posibles daños. A vista de pájaro, la pared marrón es aterradora. Puede alcanzar varios kilómetros de altura.

Este fenómeno es conocido como 'haboob', nubes de arena asociadas a tormentas eléctricas que traen consigo fuertes vientos. En esta ocasión las rachas han alcanzado los 112 kilómetros por hora y hasta 50.000 personas se han quedado sin electricidad. El verano es época de monzones y este fenómeno es habitual. Phoenix es la más poblada del estado de Arizona, situado en una zona de clima desértico en el suroeste de Estados Unidos.