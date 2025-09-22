Localizan los cuerpos del padre e hijo desaparecidos en Barcelona: una ola de tres metros engulló al coche
Sobre la 13:30 horas han hallado el cuerpo del padre en Sant Quintí de Mediona
El temporal deja numerosas incidencias en Cataluña: vuelos cancelados, trenes afectados y 27 evacuados en el funicular de Montserrat
BarcelonaLos bomberos han recuperado el cuerpo del padre del menor durante la búsqueda de los dos desaparecidos por las intensas lluvias en Barcelona. Según informa Raquel Duva y Andrea López, a ambos se les perdió la vista en el río Anoia, en Sant Quintí de Mediona. El fallecido viajaba en su coche junto a su hijo el domingo, cuando se vieron sorprendidos por una riada. Una ola de tres metros engulló al vehículo y lo arrastró dos kilómetros río abajo.
Los bomberos recuperaron el cuerpo del niño de 11 años en un barranco. El operativo ha estado activo durante más de 12 horas. El cuerpo del padre ha sido localizado en una riera a más de un kilómetro, donde fueron vistos por última vez, cubierto de vegetación y tierra. Al enterarse, varios familiares han acudido muy afectados.
"Todo el mundo que es de por aquí conoce que es inundable porque más de una vez se ha visto cómo se desborda. No creo que fuera ninguna negligencia", confiesa un hombre de la zona. “Aquí no llovió tanto como para hacer esto. Supongo que también llovió mucho arriba", añade una mujer.
El hombre decidió cruzar el puente pese a las advertencias de peligro
Las condiciones meteorológicas de hoy han favorecido a las tareas de búsqueda con un dispositivo que ha contado con más de un centenar de efectivos y el apoyo de drones, unidad canina y unidad subacuática. La familia era vecina de Masquefa, un pueblo cercano donde el ayuntamiento ha decretado dos días de duelo oficial.
El niño viajaba con su padre en el coche. El hombre decidió pasar por el puente aunque los vecinos le habían advertido del peligro. El menor fue arrastrado por la riada y se ahogó. El cadáver fue localizado seis kilómetros más abajo del río Bitlles. El vehículo estaba vacío y han ampliado el dispositivo de búsqueda para encontrar el cuerpo del progenitor.
27 personas han sido rescatadas tras averiarse el funicular en Montserrat
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentado el hallazgo sin vida de la segunda persona desaparecida. Ha trasladado su pésame a familiares y amistades del fallecido y ha pedido "mucha precaución y responsabilidad" durante estos episodios de lluvias.
Las lluvias que arrasaron ayer Cataluña deja de momento dos fallecidos y un montón de incidencias. Mientras por las laderas de Montserrat descendían impresionantes cascadas de agua, 27 personas tuvieron que ser rescatadas tras averiarse el funicular. Pero las tormentas no se quedan solo en Barcelona. Tarragona y la Comunidad Valenciana han recibido su dosis de agua, vientos fortísimos e incluso granizo.