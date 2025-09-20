Los Mossos d'Esquadra han detenido este sábado a un hombre presuntamente relacionado con la muerte violenta de otro hombre en Vilanova i la Geltrú

Un operario de limpieza del Ayuntamiento habría encontrado un cadáver en la vía pública

Vilanova i la GeltrúLos Mossos d'Esquadra han detenido este sábado a un hombre de 24 años presuntamente relacionado con la muerte violenta de otro hombre en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) cuyo cadáver ha aparecido a primera hora de la mañana.

Los agentes investigan la muerte de un hombre que presentaba signos de violencia, después de recibir un aviso sobre las 7.30 alertando de que operarios de limpieza del Ayuntamiento habían encontrado un cadáver en la vía pública en , informa Mossos en un comunicado.

Patrullas de seguridad ciudadana y del cuerpo de investigación de los Mossos se han desplazado y, con la colaboración de la Policía Local, han detenido al presunto autor.

El comunicado del ayuntamiento: "Llamar a la máxima prudencia"

La División de Investigación Criminal de la Regió Metropolitana Sud se ha hecho cargo de la investigación.

Los Mossos d'Esquadra mantienen la investigación bajo secreto.

El ayuntamiento ha emitido un comunicado donde condenan los hechos y pide prudencia: "Ante el conocimiento de una nueva muerte violenta en pocos días en nuestra ciudad, el Ayuntamiento de Vilanova y la Geltrú quiere expresar la profunda condena de estos hechos.

Asimismo, quiere llamar a la máxima prudencia en las informaciones que se difunden sobre estos hechos excepcionales. La convivencia es uno de los grandes valores de Vilanova y la Geltrú y desde el Ayuntamiento trabajaremos para que así siga siendo.