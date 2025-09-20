Para recibir la Compostela es necesario haber realizado 100 km continuos en dirección a Santiago, o de hacerlos en bicicleta, 200 km

Cómo aprovechar la 'shoulder season' en otoño para viajar a destinos masificados a precios más bajos

El otoño es uno de los momentos más recomendables para lanzarse a recorrer el Camino de Santiago. Menos calor, menos aglomeraciones que en verano y paisajes teñidos de ocres y dorados que convierten cada etapa en un espectáculo visual. Sin embargo, incluso en esta época privilegiada, un peregrino novato puede cometer errores que le hagan desentonar. Repasamos todo lo que necesitas saber para no parecer un principiante en la ruta jacobea.

¿Desde dónde empezar para conseguir la Compostela?

El documento más codiciado por los peregrinos es la Compostela, y obtenerlo tiene reglas claras. Según la Catedral de Santiago, para recibirlo a pie o a caballo es necesario haber realizado 100 km continuos en dirección a Santiago, o de hacerlos en bicicleta, 200 km. Además se tiene que contar con 2 sellos por día al menos en los últimos 100 Km en la credencial .

Eso convierte a ciertos puntos de partida en clásicos para los debutantes: Sarria, en el Camino Francés, que se encuentra ubicada a 117 Km. de Santiago, y cuenta con abundancia de servicios. Otra alternativa es empezar en Tui, en el camino Portugués, que está a una distancia aproximada de 115 km de Santiago de Compostela, con paso por la catedral de Tui y buenas conexiones desde Vigo. También es buena opción empezar en Ferrol, con 112,5 km de trayecto, suficiente para cumplir con la norma, frente a los 73 km desde A Coruña, que no alcanzan el mínimo. Además esta última ruta combina mar y montaña en un recorrido más tranquilo.

El clima otoñal de 2025: qué esperar

Aunque el otoño suele asociarse con temperaturas suaves y cielos cambiantes, la Agencia Estatal de Meteorología avisa de que este año será más cálido de lo normal. En su previsión para septiembre, octubre y noviembre de 2025 señala “gran probabilidad de que la temperatura media se encuentre en el tercil cálido en toda España” . Conviene, por tanto, no confiarse: capas ligeras y ropa técnica serán los mejores aliados frente a mañanas frías y tardes más calurosas.

Dormir en albergues y viajar ligero

El peregrino novato a menudo cae en la trampa de querer reservar cama con antelación. Error. La red pública gallega es tajante: “Las plazas se ocuparán al llegar los peregrinos sin que en ningún caso se admita la posibilidad de realizar reservas” y “el uso implicará el pago de 10€ por persona y día”.

Además, se debe tener en cuenta que el orden de prioridad no depende del dinero, sino del medio de transporte. Primero van los que caminan con limitaciones físicas, después los que van a pie, luego a caballo, en bicicleta y, por último, quienes cuentan con coche de apoyo.

Cada vez más caminantes optan por aligerar peso. Correos ofrece el Paq Mochila, que traslada la mochila entre alojamientos. A partir de abril de 2025 estará disponible en los principales caminos (Francés, Portugués, Primitivo, del Norte, Sanabrés, Fisterra-Muxía e Inglés desde Ferrol) .

Para quienes quieran enviar su equipaje directamente al final, el Paq Peregrino permite mandar la maleta y recogerla en Santiago en “Rúa do Franco, 4”, a 150 metros de la Catedral.

Más allá de sellos y mochilas, el detalle que distingue a un novato de un peregrino consciente es algo tan simple como caminar en carretera por el lado correcto. La Dirección General de Tráfico lo recuerda sin ambages: “Los peatones en carretera deben circular por la izquierda”. Una norma de seguridad que salva vidas y que conviene no olvidar en tramos de asfalto.

Cómo recoger la Compostela sin largas colas

La Oficina de Acogida al Peregrino, en la Rúa Carretas nº33, abre “de 9:00 h a 19:00 h (cierra el 25 de diciembre y el 1 de enero)” y ha implantado un sistema de turnos digital. Es necesario retirar “un ticket con un código QR que permite comprobar el estado de la fila en tiempo real”. Presentar la credencial bien cumplimentada es imprescindible.

El Camino de Santiago en otoño invita a caminar sin prisas, a disfrutar del silencio de los bosques y a llegar a la Plaza del Obradoiro sin agobios. Pero exige, incluso a los principiantes, un mínimo de preparación. Con credencial en regla, sellos diarios, respeto por las normas de albergue, previsión meteorológica y atención a la seguridad vial, la experiencia será auténtica y gratificante. Porque el Camino, incluso para un “dummy”, siempre premia al peregrino que camina con respeto y sin atajos.