Habrá que despedirse de los termómetros que superan los 30 grados en zonas como Bilbao

La AEMET confirma que este verano ha sido el más cálido desde que hay registros, ¿cómo se prevé el otoño?

Compartir







Una tormenta ha puesto patas arriba el campeonato mundial de puzles que se celebraba en una plaza de Valladolid. Carpas por el suelo y una cortina de agua impedía ver por completo lo que estaba pasando. Esas lluvias son solo un anticipo de lo que está por venir. Llega un chorro polar, con muchas más lluvias y bajón de temperaturas de hasta 15 grados de golpe. Muchos apuran este tiempo veraniego del que todavía disfrutan en el sur.

Las horas de playa están contadas. “Si se puede alargar todo lo que se pueda alargar, perfecto, yo soy del team calor”, dice una joven. “A disfrutar que queda poco”, señala otra.

PUEDE INTERESARTE El temporal aumenta la preocupación por el sistema del alcantarillado en la zona cero de la DANA

De no poder respirar por el calor en Sevilla a una fuerte tormenta en Valladolid

Habrá que despedirse de los termómetros que superan los 30 grados en zonas como Bilbao. “Está ahí la oficina y era morir. Ahora, al salir, peor”, lamenta uno. En Sevilla rozan los 35ºC. “No hay forma de cambiar el armario”, afirma una mujer. “Ya está bien la cosa, no se puede respirar ya”, subraya un hombre harto del calor.

Hay que decir adiós a los largos paseos por la costa, el sol y la buena temperatura para dar la bienvenida a un tiempo más otoñal. En Valladolid lo saben de primera mano. Allí ha caído una fuerte tormenta de apenas media hora que ha causado estragos en la ciudad.

“Mal, mucho pedrusco”, indica un hombre. Gimnasios que empezaban a tener piscina y calles donde la gente ya se puede bañar. La lluvia ha pillado a todos desprevenidos y las carreras para encontrar un techo bajo el que refugiarse se han convertido en el deporte principal. El 112 atendía más de 35 emergencias en una ciudad que se ha despedido del verano con una granizada.