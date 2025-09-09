Las fuertes precipitaciones dejan 50 incidencias en Palma pero ninguna de gravedad

Xàtiva y Orihuela, las más afectadas por las tormentas: los expertos alertan que lo peor estaría por llegar

Un profundo temporal está dejando lluvias torrenciales acompañadas de tormentas y viento fuerte en el Mediterráneo. El riesgo importante se encuentra en Cataluña, pero sobre todo en la provincia de Alicante y en el archipiélago Balear. En Palma se espera un panorama complicado, al menos hasta media tarde. Emergencias ha activado las alertas y pide precaución, según informa Ester Sosa.

La alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas permanecerá activa, por lo menos, hasta mañana por la mañana. Aunque el grueso de la tormenta está descargando en el mar pero se está empezando a notar la lluvia en el sureste de Mallorca. Las precipitaciones dejan 50 incidencias, ninguna de ellas de gravedad, debido a la caída de árboles arrancados por el fuerte viento. En el aeropuerto de Palma se están registrando retrasos generalizados de cara a la tarde. Las lluvias podrán acumular hasta 140 litros por metro cuadrado en cuatro horas.

El reventón térmico se siente en el litoral mediterráneo

Las imágenes son espeluznantes. En uno de los vídeo se aprecian las fuertes ráfagas de viento y las lluvias, pero no se trata del exterior sino de un centro comercial de Xàtiva, en Valencia. Una situación que hacía cundir rápidamente el pánico. Por suerte, solo quedó en un susto y los daños han sido únicamente materiales. "Era como un huracán", reconoce una mujer.

Un reventón térmico que también se ha vivido en Palma de Mallorca, donde la tormenta intenta arrastrar con fuerza unos toldos que difícilmente se mantenían agarrados. Las lluvias dejaban destrozos con árboles arrancados de cuajo. En Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana están en aviso naranja por intensas precipitaciones. Unas lluvias que han dejado inundaciones en Torredembarra, Tarragona.

Torredembarra, uno de los puntos donde más ha llovido

Pasos subterráneos cortados al paso y con los que muchos se echan las manos a la cabeza. Una imagen que no parece que vaya a cambiar durante el día de hoy porque, al menos, en litoral mediterráneo habrá chubascos y tormentas localmente fuertes. Según informa Marina Pérez, en el litoral catalán lo peor ha caído durante la madrugada y a primera hora de la mañana.

Precipitaciones intensas en distintos puntos de la comunidad han obligado a los bomberos a atender 36 avisos, la mayoría en la provincia de Tarragona. Torredembarra ha sido uno de los puntos donde más ha llovido. Se han acumulado 60 litros por metro cuadrado y eso ha provocado algunas inundaciones en el municipio. De cara a la tarde, el servicio catalán de meteorología mantiene las alertas, sobre todo en el litoral de Barcelona y Tarragona.

Suspenden las clases en 40 municipios de Alicante

El fuerte temporal mantiene los avisos en Alicante, donde hoy se han suspendido las clases en casi 40 municipios. Según informa Sofía Muñoz, los centros educativos, instalaciones deportivas, parques y jardines permanecen hoy cerrados por la alerta naranja. Pueden registrarse precipitaciones de carácter local muy fuerte como las que se registraron ayer, donde los vientos superaron los 100 km/h y se registraron lluvias de 30 litros por metro cuadrado.

Se trató de un reventón húmedo, con esa lluvia y ese viento tan intenso que se llevó por delante árboles, tejados y una torre de luz del campo de fútbol que con su caída ha destrozado parte de los muros. No ha habido daños personales gracias a que sucedió 20 minutos antes de que el campo abriera sus puertas. "Fue muy rápido. Lo anunciaban para hoy lo fuerte, pero es que nos pilló a todos desprevenidos", confiesa una vecina.

"Con 69 años no he visto nunca en mi vida esto", afirma un hombre

Una lluvia intensa y un viento de más de 100 kilómetros por hora produjo pánico entre la población alicantina tras arrancar árboles e inundar calles sin previo aviso. Hoy, en los pueblos de la Vega del Segura más afectados, como Cox o Callosa, no se hablaba de otro tema. "Con 69 años no he visto nunca en mi vida esto", afirma otro hombre.

Esta mañana toca hacer balance de desperfectos y ponerse manos a la obra para recuperar cuanto antes todo lo que el reventón térmico se ha llevado por delante. Esta vez sí, el presidente Carlos Mazón ha visitado Redován y Cox en la Vega Baja junto con la vicepresidenta primera de la Diputación de Alicante y alcaldesa de Albatera, Ana Serna, para seguir la evolución del temporal.