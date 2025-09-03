Las nubes han ido cayendo lentamente como una cascada suspendida en el aire

El origen de 'Volutus': la extraña nube tsunami que sorprendió a los bañistas en las costas portuguesas

La PalmaEn una espectacular imagen de La Palma se aprecia cómo parece engullida por nubes de algodón. Son nubes reales que han cubierto buena parte de la isla. Y hay una explicación detrás de este fenómeno meteorológico tan impresionante que se ha hecho viral en las redes sociales.

Como un tsunami de nubes, así se ha visto el Valle de Ariadne en La Palma. Una impresionante tormenta de nubes que, por momentos, parece que se va a caer encima de la población. Y, como era de esperar, el fenómeno atmosférico se convirtió en protagonista en tan solo unas horas.

¿Cómo se ha formado este 'tsunami' de nubes?

Las nubes han ido cayendo lentamente como una cascada suspendida en el aire. "Se trata de un fenómeno meteorológico muy habitual en el archipiélago canario gracias a los vientos alisios, los de componente nordeste que en su recorrido se encuentran las islas y las que tienen mayor relieve. Más montañas obligan a toda esta masa de aire a ir ascendiendo por las montañas. Al ascender, este aire se va condensando y se van formando estas nubes bajas tan espectaculares", explica Eduardo Abión, meteorólogo de Mediaset.

Esta insólita imagen puede verse en el archipiélago canario durante prácticamente todo el año. "El régimen de vientos mayoritario en las Islas Canarias son esos alisios. Se producen gracias al anticiclón de las Azores, que es un temporal muy estático que se encuentra ahí durante gran parte del año y favorece esa formación de vientos que pueden producir estos fenómenos durante los 365 días del año", afirma Abión.

El microclima de Canarias hace que las islas actúen como gigantescas plataformas moldeando la forma de comportarse de los vientos y la humedad. Las cascadas de nubes son típicas en China. Así se ve en una imagen que capturaron en la que se aprecia una especie de trampolín de nubes que pasa por encima de las montañas de Guizhou. Esta maravilla también pudo verse en el pico Bluff Knoll en Australia, una catarata de nubes en medio de un cielo inmenso.