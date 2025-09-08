Las temperaturas del mar Mediterráneo en la superficie rondan los 28°C

La Luna de sangre enamora a buena parte del mundo y deja imágenes espectaculares de este fenómeno

Compartir







Empieza a llover en la zona del Mediterráneo. Según informa Rosemary Alker, por la noche las precipitaciones van a ir a menos, sobre todo a orillas del mar. Los meteorólogos advierten que lo peor estaría por llegar mañana, por lo que llaman a la precaución. Aunque este fenómeno ya ha dejado huella en algunos lugares.

Hoy las precipitaciones más importantes las hemos visto en Xàtiva y en Orihuela, donde se ha registrado un reventón húmedo. Esto ocurre cuando llueve mucho en cortos periodos de tiempo. Las rachas de viento huracanadas han llegado casi hasta los 110 km/h.

PUEDE INTERESARTE Un tsunami de nubes devora La Palma: así se forma este curioso espectáculo visual que se ha vuelto viral

¿Qué ocurrirá mañana?

Los meteorólogos están muy pendientes de lo que va a ocurrir ahora en las costas de Cataluña, Comunidad Valenciana y en puntos de Baleares. Mucha precaución en estas zonas porque mañana habrá muchos núcleos convectivos en riesgo, es decir, al norte de la isla de Mallorca, Menorca, Alicante, Valencia.

Por aquí podrá llover mucho en cortos periodos de tiempo: hasta 200 litros por metro cuadrado dicen algunos modelos meteorológicos. Todo esto irá acompañado de rachas que podrían llegar a ser huracanadas y de granizo de más de dos centímetros de diámetro. Es decir, hay por delante 24 horas muy significativas en todas las zonas del Mediterráneo.

PUEDE INTERESARTE El calor extremo del verano augura futuras DANAS en otoño: los expertos piden precaución en el Mediterráneo

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

La temperatura del Mediterráneo ronda los 28°C

En meteorología, a esta bajada de temperatura se le denomina vaguada, que es una entrada de aire frío. El problema es que se topa con un mar Mediterráneo muy calentito. Es más, hoy, por ejemplo, las temperaturas del Mediterráneo en la superficie han rondado los 28°C. Cuanto mayor es el calor que tenemos en el Mediterráneo al entrar ese aire frío, mayor es ese contraste y más grandes y virulentas pueden ser las tormentas.

Y eso es precisamente lo que va a pasar mañana a partir de las 12:00 horas del mediodía y hasta por lo menos las 18:00 horas de la tarde. Las tormentas están siendo las protagonistas en esa vuelta al cole que veíamos especialmente en Tarragona y en Alicante. Fuertes vientos que parten brutalmente a árboles y lluvias que hacen imposible la conducción. La tormenta ha dejado esta tarde importantes destrozos que ha pillado desprevenido a muchos.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Alerta roja en Tarragona hasta mañana por lluvias

En Tarragona están en alerta roja hasta mañana por lluvias torrenciales. Una situación meteorológica bastante complicada porque pueden caer más de 90 litros por metro cuadrado en tan solo una hora con riesgo de inundaciones. Esta tarde se han visto obligados a suspender las clases por precaución. Se recomienda evitar actividad al aire libre y también desplazamientos innecesarios.

Apenas unas horas de alerta naranja han bastado para partir una palmera en dos. Ha pasado esta tarde en Xàtiva, Alicante. El pánico no ha tardado en extenderse en una cafetería en la que han podido presenciar de cerca el espectáculo que traía la tormenta. El reventón térmico ha azotado a diferentes municipios, especialmente el de la Vega Baja de Alicante, donde las calles han acabado inundadas.

Reventón térmico en Orihuela con el paso de la tormenta

Escenarios que se han visto en diferentes puntos de Tarragona, donde estaban en alerta roja. No solo calles inundadas, también destrozos de los que ya se ha dado parte en municipios como el de Torrelavit. Ante la previsión de que la situación se pueda agravar, en Alicante ya se han tomado medidas. Tan solo la lluvia de esta tarde ha provocado la caída de varios árboles.

La tormenta, que esta tarde cruzaba esta zona de la Vega Baja, ha causado un reventón térmico. Aquí se han llegado a registrar fortísimas rachas de viento de hasta 100 km/h que han provocado la caída de pinos de grandes dimensiones. Aquí han estado trabajando varios operarios para retirarlos de la carretera.

A consecuencia del impacto de otro árbol, un autobús escolar se ha llevado un gran susto cuando volvía a Valencia tras la jornada escolar. Afortunadamente no hay ningún herido y, como medidas preventivas por el temporal en Alcoy, se han cerrado todas las instalaciones municipales al aire libre. En varios municipios de Alicante se han suspendido las clases para mañana.