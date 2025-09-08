La nubosidad hizo difícil su observación en parte de España pero el resto del mundo pudo capturar miles de fotos

España asistirá a tres eclipses solares entre 2026 y 2028: es la primera vez que ocurre en más de un siglo

El eclipse lunar, que tiñó el satélite de rojo este domingo, atrapó las miradas de millones de personas en todo el mundo. Las condiciones meteorológicas no fueron las óptimas para su observación en buena parte de España y solo Cataluña y Baleares, también por ubicación, pudieron asistir a la fase total del fenómeno. Pero la 'Luna de sangre' ha brillado en muchas otras zonas del globo dejando imágenes bellísimas.

Desde Kenia hasta Teherán. Por encima de las pirámides de Egipto y la Gran Muralla china. También en Suiza o Jerusalén. Parece que hay algo que nos une a todos los seres humanos por encima de culturas, política o religión: el asombro y la fascinación por todo lo que ocurre ahí arriba, en el universo. Esta vez, un eclipse de Luna, que cautivó durante unos momentos maravillosamente largos la atención de buena parte de la población mundial.

Fenómenos astronómicos que cautivan desde tiempos inmemoriales

El satélite apareció rojo durante unas horas. 'Luna de sangre' se le llama habitualmente y de forma popular. Aunque el majestuoso astro de la noche no está herido. "Lo que vemos es la Tierra ensombreciendo la Luna. Y si es rojiza es porque el Sol es demasiado grande para la Tierra y la luz se cuela por los lados", explica el astrónomo Pablo González.

Este tipo de eclipse es uno de los dos casos en los que nuestro planeta, la Luna y el Sol se alinean. Si el eclipse es lunar, la Tierra se ha situado entre ambos astros. Pero cuando es la Luna la que se sitúa entre nuestro mundo y el astro rey, el eclipse es solar.

En España la observación fue limitada por las nubes

También ocurrió sobre nuestros cielos, con una fase de eclipse total ente las 19:31 horas y las 20:53, hora española, y con el máximo de intensidad a las 20:11horas. Pero la mala suerte hizo que la mayoría lo viéramos regular, porque las nubes del domingo por la tarde amenazaban más agua que sangre.

Para los que no pudieron divisarlo, siempre queda deleitarse con las bellísimas imágenes de los aficionados. Con sus objetivos especializados y su búsqueda incansable del mejor mirador, siempre consiguen sacar fotos preciosas. Toca esperar al próximo, que se podrá ver en una fecha mágica: el 31 de diciembre de 2028.